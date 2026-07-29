Tras el temporal, Vialidad Nacional liberó la Ruta 7 hasta Las Cuevas

Las máquinas de Vialidad Nacional llegaron este martes a la localidad de Las Cuevas , en la alta montaña de Mendoza, luego de varios días de intensos trabajos para despejar la Ruta Nacional 7 . El sector se encontraba afectado por el fuerte temporal de nieve .

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De acuerdo con la información oficial, el último contacto con la localidad se había producido el 17 de julio , cuando se concretó la evacuación de tres personas en medio de las complicadas condiciones meteorológicas.

En el marco del operativo sobre el Paso Internacional Cristo Redentor , personal del 4° Distrito de Vialidad Nacional trabajó de manera ininterrumpida. Para el objetivo se utilizó topadoras, palas cargadoras y camiones barre-nieve con el fin de remover los grandes bloques de nieve acumulados sobre la calzada y liberar la traza de la ruta.

Con la mejora de las condiciones meteorológicas y el avance de los trabajos de despeje en alta montaña, los principales centros de esquí de Mendoza retomaron sus actividades ayer . La medida se tomo luego de varios días de inactividad provocados por las intensas nevadas.

De esta manera, las autoridades y los operadores turísticos reanudaron progresivamente la atención al público una vez garantizadas las condiciones de seguridad, lo que permitió el regreso de visitantes a los complejos ubicados en la cordillera mendocina.

La reapertura también vino acompañada de la actualización de las tarifas para quienes planean disfrutar de la temporada invernal. Los distintos centros de esquí ofrecen opciones que incluyen pases diarios, alquiler de equipos, clases para principiantes y propuestas recreativas para quienes buscan conocer la nieve sin practicar deportes invernales.

Gentileza Las Leñas

Los valores varían según el complejo, el tipo de actividad elegida y la edad de los visitantes, con alternativas tanto para esquiadores experimentados como para familias y turistas que realizan una visita por el día. Por ejemplo, tomando el pase diario para un adulto:

Las Leñas: $180.000

Penitentes: $80.000

Los Puquios: $70.000

Tomando la opción recreativa más económica de cada centro:

Las Leñas (Parque Aventura): $20.000

Penitentes (Paseo panorámico): $20.000

Los Puquios (Trineos): $10.000

A ese valor hay que sumar el alquiler del equipamiento. Un equipo completo de esquí o snowboard cuesta desde $64.900 para adultos y $45.900 para menores, mientras que los equipos de alta gama ascienden a $84.900 por día. Quienes no cuentan con ropa técnica pueden alquilar un kit con enterito impermeable, botas y guantes por alrededor de $30.000 diarios.