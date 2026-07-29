Sube la temperatura este jueves en Mendoza y hay alerta por viento Zonda: a qué zonas afectará

El reporte de Contingencias Climáticas anticipa un ascenso de la temperatura con una máxima de 20°C en el llano y vientos moderados del noreste. Se esperan precipitaciones en la cordillera.

Este jueves en Mendoza se esperan condiciones meteorológicas dinámicas, caracterizadas por el paulatino aumento de la temperatura vespertina y la activación de fenómenos de viento seco en los sectores de montaña y pie de monte.

Según la Dirección de Contingencias Climáticas, la provincia experimentarán una jornada templada, mientras que las zonas altas y el extremo sur provincial entrarán en estado de atención preventiva.

La jornada en el llano estará definida por un escenario algo nublado con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Tras un amanecer fresco en el que la mínima se ubicará en los 7°C, la mayor presencia de radiación solar impulsará los valores en el termómetro, permitiendo que la máxima alcance los 20°C durante horas de la tarde en el Gran Mendoza.

El principal foco de precaución civil estará centrado en el sur de la provincia. El reporte emitió una alerta amarilla por viento Zonda en Malargüe y precordillera, fenómeno que generará ráfagas secas con un paulatino descenso de los niveles de humedad relativa.

En la Cordillera, las condiciones atmosféricas mostrarán inestabilidad progresiva. Se prevé el desarrollo de precipitaciones en cordillera, que alternarán entre lluvias y nevadas según la cota de altitud, afectando la visibilidad en las rutas de acceso fronterizo.