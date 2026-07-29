El Gobierno de Mendoza confirmó la fecha de pago del sueldo de julio para los estatales

La información fue difundida a través de los canales oficiales del Gobierno de Mendoza, que confirmó el cronograma de acreditación para todos los trabajadores estatales.

El Gobierno de Mendoza informó que los sueldos correspondientes a los empleados estatales estarán depositados el viernes 31 de julio de 2026.

De esta manera, los agentes de la administración pública provincial podrán disponer de sus haberes a partir de esa fecha, según lo comunicado oficialmente por la Provincia.

La información fue difundida a través de los canales oficiales del Gobierno de Mendoza, que confirmó el cronograma de acreditación para todos los trabajadores estatales.

El próximo viernes 31 de julio estarán depositados los sueldos de todos los empleados estatales. pic.twitter.com/5wod4ylYUF — Mendoza Gobierno (@MendozaGobierno) July 29, 2026