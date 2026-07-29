29 de julio de 2026 - 08:34

El Gobierno de Mendoza confirmó la fecha de pago del sueldo de julio para los estatales

La información fue difundida a través de los canales oficiales del Gobierno de Mendoza, que confirmó el cronograma de acreditación para todos los trabajadores estatales.

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Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

El Gobierno de Mendoza informó que los sueldos correspondientes a los empleados estatales estarán depositados el viernes 31 de julio de 2026.

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De esta manera, los agentes de la administración pública provincial podrán disponer de sus haberes a partir de esa fecha, según lo comunicado oficialmente por la Provincia.

La información fue difundida a través de los canales oficiales del Gobierno de Mendoza, que confirmó el cronograma de acreditación para todos los trabajadores estatales.

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