El Gobierno de Mendoza confirmó la fecha de pago del sueldo de julio para los estatales

El Gobierno de Mendoza informó que los sueldos correspondientes a los empleados estatales estarán depositados el viernes 31 de julio de 2026.
La información fue difundida a través de los canales oficiales del Gobierno de Mendoza, que confirmó el cronograma de acreditación para todos los trabajadores estatales.
El Gobierno de Mendoza informó que los sueldos correspondientes a los empleados estatales estarán depositados el viernes 31 de julio de 2026.
De esta manera, los agentes de la administración pública provincial podrán disponer de sus haberes a partir de esa fecha, según lo comunicado oficialmente por la Provincia.
La información fue difundida a través de los canales oficiales del Gobierno de Mendoza, que confirmó el cronograma de acreditación para todos los trabajadores estatales.