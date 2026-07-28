Miércoles nublado y más frío en Mendoza, con nevadas en la Cordillera : cuál será la máxima

El reporte de Contingencias Climáticas anticipa una jornada mayormente nublada con vientos moderados a leves del sector sur. Se registrarán nevadas leves en Alta Montaña.

Este miércoles se espera un descenso en las marcas térmicas y abundante nubosidad en Mendoza, dando el ingreso de la masa de aire fresco que comenzó a desplazarse sobre el territorio provincial.

Según la Dirección de Contingencias Climáticas, la provincia tendrá una jornada típicamente invernal, caracterizada por la escasa presencia de sol y el viento sur. La jornada estará definida por un escenario mayormente nublado con descenso de la temperatura, vientos moderados a leves del sector sur.

Tras un amanecer frío en el que la mínima se ubicará en los 5°C, la persistente capa de nubes limitará de forma significativa el calentamiento diurno, permitiendo que la máxima alcance apenas los 16°C durante las horas de la tarde en el Gran Mendoza.

En la Cordillera continuará la inestabilidad. El pronóstico prevé nevadas leves, fenómeno que generará la formación de hielo sobre las rutas de montaña y baja visibilidad por momentos.

Pronóstico extendido: jueves con repunte térmico por la tarde De cara al jueves 30 de julio, el pronóstico extendido anticipa un rápido cambio de escenario con un modesto alivio invernal. Se prevé un día algo nublado con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste.