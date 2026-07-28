Luego del temporal, reabrieron los centros de esquí de Mendoza: cuánto cuesta disfrutar de la nieve

Luego del intenso temporal de nieve que afectó durante varios días a la Alta Montaña y al sur provincial, los principales centros de esquí de Mendoza retomaron este martes sus actividades, aunque con distintos niveles de funcionamiento. Mientras Las Leñas opera al 95% de su capacidad, Los Puquios y Penitentes Park reabrieron de manera parcial y con algunos servicios aún restringidos debido a las tareas de acondicionamiento.

En el caso de Los Puquios, el parque funciona aproximadamente al 50% de su capacidad luego del temporal , que obligó a realizar un importante operativo de remoción de nieve en playas de estacionamiento, caminos internos y accesos. Por el momento, solo está habilitado el Estadio de Trineos con su medio de elevación, además del estacionamiento, el sector gastronómico y el alquiler de trineos. Permanecen cerradas las pistas de esquí y snowboard, la escuela y el alquiler de indumentaria y equipos técnicos, mientras continúan los trabajos para garantizar la seguridad de los visitantes.

Penitentes Park también retomó la actividad de manera parcial y quedaron habilitados los medios Baby Lift, Borer 1 y Borer 2, además de la pista de trineos, el restaurante La Herradura, los food trucks, el rental de esquí, la vinoteca y el gift shop . Desde el complejo informaron que en los próximos días se irán incorporando nuevas pistas, siempre que las condiciones lo permitan, y recordaron que es obligatorio portar cadenas para circular por la montaña.

En paralelo, la Ruta Nacional 7 quedó habilitada hasta Puente del Inca , lo que permite el acceso a los complejos ubicados sobre el corredor internacional. No obstante, las autoridades insistieron en la necesidad de circular con extrema precaución y portar cadenas, ya que las condiciones en Alta Montaña continúan siendo invernales.

La situación es diferente en Las Leñas, que ya opera al 95% de su capacidad tras completar las tareas de acondicionamiento. Las últimas nevadas permitieron habilitar los sectores 1, 2 y 3 , lo que posibilita disfrutar de la totalidad de las pistas del complejo. Además, funcionan todos los servicios, entre ello s la Escuela de Ski, el Rental, el Parque Aventura y los paradores gastronómicos Pasta & Pista y Las Rosas . Desde el centro de esquí aclararon que las condiciones en alta montaña son dinámicas y que, por razones de seguridad, pueden producirse cierres temporarios de pistas o medios de elevación según el estado del tiempo.

Cuánto cuesta pasar un día en la nieve

Las Leñas

En Las Leñas, el pase diario para adultos cuesta $180.000 y para menores $144.000, mientras que el medio día vale $135.000 y $108.000, respectivamente. El Parque Aventura, destinado a quienes buscan actividades recreativas como el trineo, tiene un ingreso de $20.000 por persona.

Las Leñas Gentileza Las Leñas

A ese valor hay que sumar el alquiler del equipamiento. Un equipo completo de esquí o snowboard cuesta desde $64.900 para adultos y $45.900 para menores, mientras que los equipos de alta gama ascienden a $84.900 por día. Quienes no cuentan con ropa técnica pueden alquilar un kit con enterito impermeable, botas y guantes por alrededor de $30.000 diarios. Además, el alquiler de un culipatín parte de los $15.000 y, para quienes viajan en vehículo, el alquiler o compra de cadenas tiene un costo desde $25.000, un elemento que suele ser obligatorio en el último tramo de la Ruta Provincial 222.

Penitentes

Penitentes Park ofrece tarifas más económicas. Durante la temporada alta (hasta el 2 de agosto), el pase para el medio de elevación mayor cuesta $80.000 y el menor $50.000. La pista escuela tiene un valor de $45.000, mientras que la pista de trineos cuesta $25.000 y el paseo panorámico en telesilla parte de los $20.000. También ofrece paseos en vehículos UTV por $30.000 y estacionamiento por $15.000.

Los Puquios

En Los Puquios, el pase de temporada alta (también hasta el 2 de agosto) tiene un valor de $70.000. El alquiler de un equipo completo de esquí cuesta $40.000, los trineos parten de $10.000 y las prendas o accesorios, como camperas, pantalones impermeables, botas, antiparras y cascos, tienen valores desde los $10.000. El parque también ofrece clases grupales de esquí o snowboard desde $40.000 y clases particulares a partir de $95.000.