28 de julio de 2026 - 12:06

Luego del temporal, reabrieron los centros de esquí de Mendoza: cuánto cuesta disfrutar de la nieve

Las Leñas, Penitentes y Los Puquios volvieron a operar, aunque con distintos niveles de funcionamiento. Los precios para esquiar y disfrutar de la temporada.

Tras varios días de cierre por el temporal, los centros de esquí de Mendoza retomaron la actividad con distintos niveles de funcionamiento.

Tras varios días de cierre por el temporal, los centros de esquí de Mendoza retomaron la actividad con distintos niveles de funcionamiento.

Foto:

Gentileza Los Puquios
Por Bernarda García Centurión

Luego del intenso temporal de nieve que afectó durante varios días a la Alta Montaña y al sur provincial, los principales centros de esquí de Mendoza retomaron este martes sus actividades, aunque con distintos niveles de funcionamiento. Mientras Las Leñas opera al 95% de su capacidad, Los Puquios y Penitentes Park reabrieron de manera parcial y con algunos servicios aún restringidos debido a las tareas de acondicionamiento.

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En el caso de Los Puquios, el parque funciona aproximadamente al 50% de su capacidad luego del temporal, que obligó a realizar un importante operativo de remoción de nieve en playas de estacionamiento, caminos internos y accesos. Por el momento, solo está habilitado el Estadio de Trineos con su medio de elevación, además del estacionamiento, el sector gastronómico y el alquiler de trineos. Permanecen cerradas las pistas de esquí y snowboard, la escuela y el alquiler de indumentaria y equipos técnicos, mientras continúan los trabajos para garantizar la seguridad de los visitantes.

Penitentes Park también retomó la actividad de manera parcial y quedaron habilitados los medios Baby Lift, Borer 1 y Borer 2, además de la pista de trineos, el restaurante La Herradura, los food trucks, el rental de esquí, la vinoteca y el gift shop. Desde el complejo informaron que en los próximos días se irán incorporando nuevas pistas, siempre que las condiciones lo permitan, y recordaron que es obligatorio portar cadenas para circular por la montaña.

En paralelo, la Ruta Nacional 7 quedó habilitada hasta Puente del Inca, lo que permite el acceso a los complejos ubicados sobre el corredor internacional. No obstante, las autoridades insistieron en la necesidad de circular con extrema precaución y portar cadenas, ya que las condiciones en Alta Montaña continúan siendo invernales.

La situación es diferente en Las Leñas, que ya opera al 95% de su capacidad tras completar las tareas de acondicionamiento. Las últimas nevadas permitieron habilitar los sectores 1, 2 y 3, lo que posibilita disfrutar de la totalidad de las pistas del complejo. Además, funcionan todos los servicios, entre ellos la Escuela de Ski, el Rental, el Parque Aventura y los paradores gastronómicos Pasta & Pista y Las Rosas. Desde el centro de esquí aclararon que las condiciones en alta montaña son dinámicas y que, por razones de seguridad, pueden producirse cierres temporarios de pistas o medios de elevación según el estado del tiempo.

Cuánto cuesta pasar un día en la nieve

Las Leñas

En Las Leñas, el pase diario para adultos cuesta $180.000 y para menores $144.000, mientras que el medio día vale $135.000 y $108.000, respectivamente. El Parque Aventura, destinado a quienes buscan actividades recreativas como el trineo, tiene un ingreso de $20.000 por persona.

Las Leñas

Las Leñas

A ese valor hay que sumar el alquiler del equipamiento. Un equipo completo de esquí o snowboard cuesta desde $64.900 para adultos y $45.900 para menores, mientras que los equipos de alta gama ascienden a $84.900 por día. Quienes no cuentan con ropa técnica pueden alquilar un kit con enterito impermeable, botas y guantes por alrededor de $30.000 diarios. Además, el alquiler de un culipatín parte de los $15.000 y, para quienes viajan en vehículo, el alquiler o compra de cadenas tiene un costo desde $25.000, un elemento que suele ser obligatorio en el último tramo de la Ruta Provincial 222.

Penitentes

Penitentes Park ofrece tarifas más económicas. Durante la temporada alta (hasta el 2 de agosto), el pase para el medio de elevación mayor cuesta $80.000 y el menor $50.000. La pista escuela tiene un valor de $45.000, mientras que la pista de trineos cuesta $25.000 y el paseo panorámico en telesilla parte de los $20.000. También ofrece paseos en vehículos UTV por $30.000 y estacionamiento por $15.000.

Los Puquios

En Los Puquios, el pase de temporada alta (también hasta el 2 de agosto) tiene un valor de $70.000. El alquiler de un equipo completo de esquí cuesta $40.000, los trineos parten de $10.000 y las prendas o accesorios, como camperas, pantalones impermeables, botas, antiparras y cascos, tienen valores desde los $10.000. El parque también ofrece clases grupales de esquí o snowboard desde $40.000 y clases particulares a partir de $95.000.

Los Puquios

Los Puquios

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