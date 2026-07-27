Nevadas en alta montaña: abren una brecha sanitaria hacia Las Cuevas y habilitan el tránsito hasta Penitentes

Personal y maquinaria pesada de Vialidad Nacional mantienen un intenso operativo de trabajo sobre la Ruta Nacional N°7 con el objetivo de restablecer la conectividad en la zona de alta montaña.

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Según los últimos reportes, las tareas se concentran actualmente en la apertura de una brecha sanitaria destinada a llegar a Villa Las Cuevas.

Hasta el momento, los equipos viales han logrado un avance significativo, habiendo alcanzado ya el sector conocido como Curva Soberanía . Estas labores son fundamentales para garantizar el acceso de servicios de emergencia y suministros a las poblaciones que se encuentran en los puntos más altos de la ruta.

Para quienes planean transitar por la zona, las autoridades informaron que este martes, después de las 10, se habilitará la circulación de manera parcial. El tramo permitido llegará hasta los Centros de Nieve Los Puquios y Penitentes , ubicados a la altura del kilómetro 1.214.

A pesar de esta apertura parcial, los trabajos no se detendrán. Las máquinas de Vialidad Nacional continuarán operando más allá de Penitentes para completar la brecha sanitaria que permita finalmente el acceso a Las Cuevas . Se recomienda a los conductores circular con extrema precaución y seguir las indicaciones del personal desplegado en la calzada.

Abren Los Puquios y Penitentes Park

La ventana de buen tiempo que se espera en la Alta Montaña mendocina para este martes 28 de julio permitirá el tránsito para vehículos particulares y transportes turísticos por la Ruta Nacional 7, con destino a los parques de nieve Los Puquios y Penitentes Park.

Las autoridades aclararon que la habilitación estará sujeta a las condiciones meteorológicas y al estado de la ruta, por lo que solicitaron a quienes viajen respetar las indicaciones del personal de seguridad y de los organismos que trabajan en la zona.

Se recomienda a los visitantes informarse antes de emprender el viaje sobre el estado de las rutas y el pronóstico del tiempo, ya que las condiciones de circulación pueden modificarse rápidamente.

Además, recordaron que es obligatorio portar cadenas para circular por Alta Montaña. También se aconseja llevar abrigo adicional, agua, líquido anticongelante para el vehículo, ropa impermeable y un cambio de calzado y medias.

Asimismo, se recomienda evitar el consumo excesivo de cafeína para favorecer una adecuada hidratación.

Una vez en destino, será fundamental respetar las indicaciones de la Policía de Mendoza y Gendarmería Nacional.

Por estrictas cuestiones de seguridad, es fundamental tener en cuenta que el uso de deslizadores, como trineos, culipatin o cualquier otro elemento para tal fin solo está permitido en sectores habilitados, cómo los parques de nieve. En relación a esto, habrá controles de los organismos de seguridad y la Guardia Urbana Municipal (GUM) de Las Heras.

Ante cualquier emergencia, los ciudadanos deberán comunicarse al 911.

Desde los organismos intervinientes recordaron que el fenómeno climático registrado en los últimos días es excepcional y que no se observaba un temporal de estas características desde hace más de 30 años.

Por ello, insistieron en que la prevención comienza antes de viajar, consultando el estado de las rutas y las condiciones meteorológicas y siguiendo en todo momento las recomendaciones de las autoridades.