Temporal en Alta Montaña: evacuaron a 42 personas durante un operativo de rescate en Uspallata

En una acción coordinada entre Gendarmería Nacional, la Patrulla de Rescate y Vialidad, trasladaron a ciudadanos que se encontraban en Puente del Inca, Penitentes y Polvaredas.

Evacuaron a 42 personas en medio del temporal de nevadas en Alta Montaña

En medio del temporal de nevadas, este martes se realizó un operativo de evacuación con el objetivo primordial garantizar la seguridad y el traslado de 42 personas que se encontraban en diversos puntos críticos de la Alta Montaña.

El despliegue contó con una logística de 11 vehículos de seguridad, integrando un equipo multidisciplinario compuesto por efectivos de Gendarmería, la Policía de Mendoza, la Guardia Urbana Municipal (GUM), la Patrulla de Rescate y personal de la Coordinación del Corredor.

Un factor determinante para el avance de las unidades fue el apoyo de las maquinarias de Vialidad Nacional, las cuales se encargaron de abrir una "brecha sanitaria" para permitir el paso de los vehículos en condiciones complejas para evacuar a los ciudadanos que se encontraban en Puente del Inca, Penitentes y Polvaredas.

Finalmente, las autoridades informaron que todas las personas evacuadas fueron trasladadas y puestas a salvo en la Terminal de Ómnibus de Uspallata.