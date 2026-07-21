21 de julio de 2026 - 18:57

Temporal en Alta Montaña: evacuaron a 42 personas durante un operativo de rescate en Uspallata

En una acción coordinada entre Gendarmería Nacional, la Patrulla de Rescate y Vialidad, trasladaron a ciudadanos que se encontraban en Puente del Inca, Penitentes y Polvaredas.

Evacuaron a 42 personas en medio del temporal de nevadas en Alta Montaña&nbsp;

Evacuaron a 42 personas en medio del temporal de nevadas en Alta Montaña 

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

En medio del temporal de nevadas, este martes se realizó un operativo de evacuación con el objetivo primordial garantizar la seguridad y el traslado de 42 personas que se encontraban en diversos puntos críticos de la Alta Montaña.

Leé además

Rescataron a 23 personas atrapadas por la nieve en alta montaña

Temporal en Alta Montaña: ya rescataron a 30 personas atrapadas por la nieve

Por Redacción Sociedad
Impresionante rescate en Horcones por la nieve

Impresionante rescate en Horcones: abrieron una brecha entre la nieve para evacuar a personal aduanero

Por Redacción Sociedad

El despliegue contó con una logística de 11 vehículos de seguridad, integrando un equipo multidisciplinario compuesto por efectivos de Gendarmería, la Policía de Mendoza, la Guardia Urbana Municipal (GUM), la Patrulla de Rescate y personal de la Coordinación del Corredor.

Un factor determinante para el avance de las unidades fue el apoyo de las maquinarias de Vialidad Nacional, las cuales se encargaron de abrir una "brecha sanitaria" para permitir el paso de los vehículos en condiciones complejas para evacuar a los ciudadanos que se encontraban en Puente del Inca, Penitentes y Polvaredas.

Finalmente, las autoridades informaron que todas las personas evacuadas fueron trasladadas y puestas a salvo en la Terminal de Ómnibus de Uspallata.

Los responsables del operativo destacaron el excelente trabajo en equipo realizado por todas las instituciones involucradas para llevar a buen término esta delicada tarea de asistencia en Alta Montaña.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

una mujer rescato a un cuervo herido en la nieve y meses despues recibio el mensaje que esperaba desde hacia mucho tiempo

Una mujer rescató a un cuervo herido en la nieve y meses después recibió el mensaje que esperaba desde hacía mucho tiempo

Por Andrés Aguilera
En pleno temporal en Alta Montaña, la advertencia de vecinos: Tanta nieve trae enormes responsabilidades

En pleno temporal en Alta Montaña, la advertencia de vecinos: "Tanta nieve trae enormes responsabilidades"

Por Ignacio de la Rosa
Así es vivir atrapados en Alta Montaña durante el temporal más intenso de los últimos años

Así es vivir 'atrapados' en Alta Montaña durante el temporal más intenso de los últimos años

La DGE suspendió las clases presenciales en Malargüe y zonas cordilleranas por las nevadas.

Turno tarde sin clases presenciales en Uspallata, Alta Montaña y en zonas altas de Tupungato por el temporal