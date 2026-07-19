Impresionante rescate en Horcones: abrieron una brecha entre la nieve para evacuar a personal aduanero

Las impactantes nevadas que afectan a la Alta Montaña mendocina dejaron imágenes inéditas este fin de semana.

El estado de las rutas en Mendoza: qué caminos están cortados por el temporal de nieve y dónde exigen cadenas

Temporal en Alta Montaña: ya rescataron a 30 personas atrapadas por la nieve

Personal de Vialidad Nacional debió abrir una enorme brecha entre la nieve para evacuar a unos cinco trabajadores del complejo fronterizo Roque Carranza , en Horcones, debido a la acumulación que mantiene aislada la zona.

El operativo, realizado con maquinaria pesada, permitió rescatar al personal aduanero que permanecía en el complejo ubicado en el ingreso a Argentina desde Chile .

Las fotos del trabajo muestran paredes de nieve de varios metros de altura a ambos lados del camino.

"Esto es hacer patria", expresaron desde Gendarmería Nacional, al destacar el esfuerzo de los equipos que continúan trabajando en condiciones extremas.

Más de tres metros de nieve en la montaña mendocina

El intenso temporal mantiene completamente cubierta la cordillera de Mendoza.

Hasta la mañana de este domingo, se registraban 3,30 metros de nieve en Las Cuevas, entre 2 y 2,50 metros en Puente del Inca y 2 metros en Penitentes.

Según los pronósticos, las nevadas continuarán en la zona hasta el 2 de agosto, por lo que las autoridades mantienen las restricciones de circulación y recomiendan no viajar hacia la cordillera.

Por supuesto, el paso Cristo Redentor continúa cerrado.

Impresionante rescate en Horcones por la nieve Prensa Gendarmería

Ya rescataron a 30 personas

Durante el fin de semana se desplegaron múltiples operativos de emergencia para asistir a personas que quedaron atrapadas por el temporal.

En total, 30 personas fueron rescatadas en distintos puntos de la Alta Montaña. El procedimiento más importante se realizó en Puente del Inca, donde los equipos de emergencia lograron evacuar a 12 personas.

Además, otras 5 personas fueron asistidas en Horcones, 4 en Penitentes y 2 en Las Cuevas, en medio de un operativo que continúa debido a las difíciles condiciones meteorológicas.

Impresionante rescate en Horcones por la nieve Prensa Gendarmería

Los rescatistas debieron enfrentar intensas nevadas y el fenómeno conocido como viento blanco, que reduce casi por completo la visibilidad y dificulta tanto la orientación como el desplazamiento de los equipos.

Mientras continúan las tareas de asistencia y evacuación, las autoridades mantienen cerrado el tránsito en distintos sectores de la Ruta Nacional 7 y solicitan respetar las indicaciones oficiales.