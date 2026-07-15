El protocolo de Defensa Civil por el fuerte temporal en Alta Montaña: esperan hasta 2 metros de nieve

Con un pronóstico de fuertes nevadas, las autoridades informaron sobre las medidas de prevención previstas para hacer frente al temporal en Alta Montaña, tanto para los habitantes como aquellos turistas que van a ir en busca de la nieve.

Se viene una tormenta de 72 horas con nieve, granizo y lluvias: qué zonas serán las más afectadas

Advierten por "efecto Zonda" en el llano, temporal de nieve y paso a Chile cerrado por varios días

Según explicó el director de Defensa Civil, Daniel Burrieza, ya se encuentran vigentes alertas meteorológicas por nevadas en Alta Montaña y viento Zonda en precordillera.

De acuerdo con los modelos meteorológicos, podrían registrarse acumulaciones de nieve superiores a los 2,5 metros en distintos sectores cordilleranos. Si bien el fenómeno representa un aporte significativo para las reservas hídricas de la provincia, también genera preocupación por el riesgo de desprendimientos y avalanchas en zonas de montaña.

Burrieza dijo que el temporal corresponde a un fenómeno denominado “río atmosférico”, que avanza de sur a norte sobre la cordillera de los Andes impulsado por un sistema de alta presión y una importante carga de humedad, provocando abundantes nevadas en la alta montaña y precipitaciones en otras regiones del país.

El paso a Chile se encuentra cerrado.

Tal como ya anticipó Los Andes , la alerta se extenderá para los próximos días, aunque las autoridades aclararon que el monitoreo será permanente para evaluar la evolución de las condiciones meteorológicas y determinar si el fenómeno podría prolongarse.

El Ministerio de Seguridad y Justicia, desde Defensa Civil, activó el protocolo preventivo previsto en el Plan de Manejo Operativo para Tormentas Invernales Severas dejando activos a los organismos encargados de responder ante eventuales emergencias.

Del operativo participan Vialidad, patrullas de rescate, Policía de Mendoza, Ejército Argentino y Gendarmería Nacional, entre otros organismos que ya fueron notificados y permanecen preparados para intervenir en caso de ser necesario.

Las autoridades remarcaron que estas medidas forman parte de las acciones preventivas habituales ante eventos climáticos de gran magnitud y buscan garantizar una respuesta rápida y coordinada.

Desde Defensa Civil advirtieron que, si se concretan los niveles de precipitación previstos, aumentará el riesgo de desprendimientos de nieve en sectores con pendientes pronunciadas, especialmente en áreas con inclinaciones superiores a los 30 grados.

Asimismo, se indicó que las bajas temperaturas registradas durante los días previos favorecerán la estabilidad inicial del manto níveo, aunque el volumen de nieve acumulada podría generar complicaciones en caminos y zonas de Alta Montaña.

Los centros de esquí esperan que las intensas nevadas pronosticadas para esta semana atraigan a un importante número de turistas.

En ese sentido, Burrieza recomendó extremar las precauciones y mantenerse informados sobre el estado de las rutas y las condiciones meteorológicas.

Por ejemplo, ya se encuentra definida la logística para el estacionamiento de camiones y el ordenamiento del tránsito de cargas que se dirige hacia Chile.

Además, se trabaja de manera coordinada con la provincia de San Luis para regular la circulación y evitar congestiones vehiculares.

Actualmente, el paso internacional Cristo Redentor permanece cerrado y se prevén importantes nevadas en el sur provincial, particularmente en los pasos Pehuenche, Vergara y Planchón, que podrían permanecer inhabilitados durante varios días debido a la intensidad del temporal.

Temporal: piden extremar cuidados al manejar por la zona de montaña Gentileza

Recomendaciones de Defensa Civil

Evitar traslados y no viajar hacia zonas con abundante nieve o que tengan los caminos comprometidos.

Si es estrictamente necesario viajar, se debe:

Llevar de forma obligatoria cadenas para el vehículo.

para el vehículo. Verificar previamente el estado de las rutas.

Contar con suficiente abrigo, alimentos, agua y combustible.

En caso de quedar varado en la ruta:

Permanecer en el vehículo: no abandonar el auto bajo ninguna circunstancia.

Prevención de gases: al usar la calefacción, mantener despejada la zona de escape de gases para evitar que el monóxido de carbono ingrese al habitáculo.

Facilitar rescate: retirar de forma constante la nieve acumulada sobre el techo del vehículo para que sea más fácil su localización desde el aire.

Pobladores rurales y habitantes de Alta Montaña

Mantenimiento de viviendas: limpiar los techos de manera permanente para retirar el peso de la nieve acumulada y así prevenir derrumbes.

Abastecimiento preventivo: contar con reservas de agua, alimentos, gas y combustible ante la posibilidad de quedar aislados por interrupciones en la conectividad vial.

Salud y medicación: asegurar el stock e insumos necesarios para personas que requieran medicación permanente y evaluar el traslado preventivo a centros urbanos de mujeres embarazadas que estén próximas a la fecha de parto, evitando que queden aisladas.

Cuidados en el hogar