Especialista mendocino fue el representante de Argentina en el Congreso Mundial de Gerontología

La expectativa de vida a nivel global sigue en aumento , un fenómeno que transforma las estructuras sociales y obliga a repensar cómo se prepara la sociedad para acompañar a los adultos mayores . Un especialista mendocino llevó una investigación y representó a Argentina en un congreso internacional sobre el tema.

Los adultos mayores se duplicaron en 30 años y usan más el sistema de salud, pero no está preparado

Es que en ese escenario, el envejecimiento poblacional dejó de ser una proyección lejana para convertirse en un desafío inmediato.

Bajo esta premisa se desarrolló el XXIII Congreso Mundial de Gerontología y Geriatría 2026 en Ámsterdam, Países Bajos, un encuentro global donde Mendoza tuvo un rol protagónico. El médico geriatra local Félix Eduardo Nallim representó al país y a sus instituciones en este prestigioso foro internacional, llevando una propuesta innovadora que busca cambiar la forma en que planificamos el tramo final de la vida.

En el marco del congreso, se consolidó una idea central que marca la agenda global: "Vivimos más años que nunca. Por eso, el envejecimiento debe dejar de ser un tema del futuro para convertirse en una prioridad del presente".

Durante el encuentro científico, el doctor Nallim presentó, junto a la licenciada en Psicología Graciana Nallim Ponte, un trabajo de investigación enfocado en la Gerontoprevisión.

Referente de Mendoza en atención de adultos mayores: el médico geriatra local Félix Eduardo Nallim representó al país XXIII Congreso Mundial de Gerontología y Geriatría 2026 en Ámsterdam, Países Bajos. Foto: gentileza

Se trata de un concepto innovador y una nueva perspectiva hacia el futuro que se plantea para abordar de manera directa los retos del envejecimiento demográfico. Su objetivo primordial es garantizar un envejecimiento que sea satisfactorio, saludable, activo, digno y, fundamentalmente, sostenible desde el punto de vista económico para todas las personas.

“La longevidad nos desafía a planificar con anticipación una vejez saludable, activa y con seguridad económica. Como suelo decir: la vejez y la jubilación son el presente de algunos, pero el futuro de todos”, sostuvo el especialista mendocino.

Como disciplina, la gerontoprevisión funciona de manera sinérgica, holística, interdisciplinaria y transdisciplinaria. Su propuesta metodológica consiste en integrar los conocimientos y las prácticas de la gerontología social con la previsión social, abordando el bienestar de las personas mayores de forma integral a lo largo de toda su vida.

Este desarrollo científico cuenta con un fuerte arraigo local, ya que el reconocimiento internacional también distingue la tarea que se viene realizando en Mendoza, específicamente desde la Caja de Previsión para Profesionales de la Salud de la provincia, espacio donde el especialista coordina el Departamento de Gerontoprevisión.

Reconocimiento internacional para Mendoza

Además de la recepción de su trabajo científico, el paso del profesional por Europa dejó una importante distinción para la medicina y la investigación local.

El doctor Nallim fue designado Member Council del Comité Latinoamericano y del Caribe (Comlat) de la Asociación Internacional de Gerontología y Geriatría (IAGG) para el período comprendido entre 2027 y 2031.

Con este nombramiento, el médico mendocino pasará a integrar el consejo directivo de la entidad internacional como director del Área Social, al tiempo que continuará desempeñándose en su rol de coordinador de Gerontoprevisión de la Comlat-IAGG.