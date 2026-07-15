15 de julio de 2026 - 13:43

Llegó la nieve: así están los centros de esquí de Mendoza, listos para habilitar las pistas

Las nevadas previstas generan expectativas en los centros de esquí, que esperan ampliar las pistas habilitadas y mayor afluencia de visitantes.

Así está hoy Los Puquios, cercano al Gran Mendoza

Así está hoy Los Puquios, cercano al Gran Mendoza

Foto:

Por Bernarda García Centurión

Leé además

La localidad de Las Cuevas, tapada por la nieve este 15 de julio

El protocolo de Defensa Civil por el fuerte temporal en Alta Montaña: esperan hasta 2 metros de nieve

Por Redacción Sociedad
Las Leñas iniciará la temporada de invierno 2026 con las pistas Eros I, Venus, Neptuno y el Parque Infantil habilitadas.

Las Leñas 2026: cuándo comienza la temporada de esquí, qué pistas estarán abiertas y qué ofrecerá Valle Hermoso

Por Melisa Sbrocco

Si bien ya transcurrió la primera quincena de julio y en Mendoza está por culminar el receso invernal, la acumulación de nieve natural aún no era suficiente para habilitar gran parte de las pistas. Por ese motivo, algunos complejos recurrieron a la fabricación de nieve artificial para poner en funcionamiento sectores destinados, principalmente, a principiantes.

Sin embargo, se espera que este escenario cambie a partir de este miércoles. El pronóstico anticipa importantes nevadas que se extenderán durante varios días sobre la cordillera mendocina y para las cuales rigen una alerta amarilla. La expectativa es que las precipitaciones permitan mejorar las condiciones de las pistas y ampliar la oferta para los visitantes.

"Está nevando y se puede llegar sin problemas. Se esperan más nevadas y la nieve se va acumulando. Esperamos una buena concurrencia de turistas durante este fin de semana, especialmente porque comienzan las vacaciones en Buenos Aires y, según el pronóstico, tendríamos muy buenas condiciones de nieve", señaló Pablo García, presidente de Mapsa Group S.A., empresa concesionaria del Parque de Montaña Los Penitentes.

En tanto, Mariano Zancan, prestador de servicios de alojamiento en Las Leñas, aseguró que el temporal era el fenómeno que esperaba el sector para impulsar la temporada.

Las Leñas, cámara en vivo.

Las Leñas, cámara en vivo.

"Hoy comienza un temporal importante que se extenderá durante toda la semana. Era lo que faltaba para consolidar la temporada. Muchas reservas se habían postergado hasta que nevara y ahora esperamos una llegada masiva de turistas", dijo.

Además señaló que se está trabajando para garantizar la seguridad en las rutas. "Por eso estamos coordinando protocolos junto con Vialidad, Defensa Civil y el complejo Las Leñas, porque las condiciones de las rutas pueden complicarse", explicó Zancan.

Cómo está la situación en cada centro de esquí

Los Puquios

El parque de nieve Los Puquios se encuentra operativo desde el 12 de junio y actualmente cuenta con nieve natural y nieve técnica. El complejo, ubicado a 180 kilómetros de la Ciudad de Mendoza, ofrece actividades para toda la familia, con una pista exclusiva para trineos y sectores destinados a la práctica de esquí y snowboard para distintos niveles.

Según los pronósticos meteorológicos, durante los próximos días se registrarán intensas nevadas. Solo este miércoles se esperan cerca de 9 centímetros de nieve nueva, mientras que las precipitaciones continuarían durante el resto de la semana, con temperaturas bajo cero y vientos leves.

Los Penitentes

Ubicado sobre la Ruta Nacional 7, el Parque de Montaña Los Penitentes ofrece un acceso directo desde la ciudad de Mendoza y es uno de los destinos más elegidos para disfrutar de la nieve en alta montaña.

Al igual que en Los Puquios, el pronóstico anticipa una importante acumulación de nieve desde este miércoles, con unos 8 centímetros previstos para la jornada y nuevas precipitaciones durante los días siguientes, lo que permitiría habilitar las pistas.

Las Leñas

En el departamento de Malargüe, Las Leñas continúa trabajando para ampliar la superficie esquiable. El centro de esquí había previsto habilitar nuevas pistas a comienzos de esta semana gracias a la nieve artificial, pero las lluvias registradas en las últimas semanas impidieron reunir las condiciones de seguridad necesarias.

Actualmente permanecen habilitadas únicamente las pistas para principiantes. No obstante, el sector espera que el temporal previsto para esta semana modifique el panorama.

De acuerdo con el pronóstico, desde este miércoles comenzarán las nevadas y podrían acumularse más de 5 centímetros durante la jornada, con precipitaciones que continuarían durante los días siguientes y temperaturas de hasta 8 grados bajo cero en algunos sectores de la montaña.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Las Leñas abrió sus puertas y está todo listo pare recibir a esquiadores y turistas.

Las Leñas: todo listo pare recibir a esquiadores, aunque ya hay más de 2.000 visitantes diarios

Por Ignacio de la Rosa
Las Leñas se posiciona firmemente como destino en estas vacaciones de invierno. 

Una semana en Las Leñas: el nuevo servicio de Andesmar que combina bus + alojamiento

Por Matías Carretero
Alerta amarilla por viento Zonda en algunos sectores de Mendoza y nevadas en alta montaña.

Advierten por "efecto Zonda" en el llano, temporal de nieve y paso a Chile cerrado por varios días

Por Bernarda García Centurión
Ciudad de San Martín. (Gentileza Sara Pfaab) 

San Martín celebra a su patrona con procesión, misa y asueto administrativo en todo el departamento

Por Enrique Pfaab