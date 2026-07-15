Llegó la nieve: así están los centros de esquí de Mendoza, listos para habilitar las pistas

De cara al temporal de nieve que se espera para los próximos días en Alta Montaña , los centros de esquí de Mendoza ultiman detalles para recibir una importante afluencia de turistas a partir del fin de semana.

Las Leñas 2026: cuándo comienza la temporada de esquí, qué pistas estarán abiertas y qué ofrecerá Valle Hermoso

El protocolo de Defensa Civil por el fuerte temporal en Alta Montaña: esperan hasta 2 metros de nieve

Si bien ya transcurrió la primera quincena de julio y en Mendoza está por culminar el receso invernal, la acumulación de nieve natural aún no era suficiente para habilitar gran parte de las pistas. Por ese motivo, algunos complejos recurrieron a la fabricación de nieve artificial para poner en funcionamiento sectores destinados, principalmente, a principiantes.

Sin embargo, se espera que este escenario cambie a partir de este miércoles. El pronóstico anticipa importantes nevadas que se extenderán durante varios días sobre la cordillera mendocina y para las cuales rigen una alerta amarilla. La expectativa es que las precipitaciones permitan mejorar las condiciones de las pistas y ampliar la oferta para los visitantes.

"Está nevando y se puede llegar sin problemas. Se esperan más nevadas y la nieve se va acumulando. Esperamos una buena concurrencia de turistas durante este fin de semana, especialmente porque comienzan las vacaciones en Buenos Aires y, según el pronóstico, tendríamos muy buenas condiciones de nieve", señaló Pablo García, presidente de Mapsa Group S.A ., empresa concesionaria del Parque de Montaña Los Penitentes.

En tanto, Mariano Zancan, prestador de servicios de alojamiento en Las Leñas, aseguró que el temporal era el fenómeno que esperaba el sector para impulsar la temporada.

Las Leñas, cámara en vivo.

"Hoy comienza un temporal importante que se extenderá durante toda la semana. Era lo que faltaba para consolidar la temporada. Muchas reservas se habían postergado hasta que nevara y ahora esperamos una llegada masiva de turistas", dijo.

Además señaló que se está trabajando para garantizar la seguridad en las rutas. "Por eso estamos coordinando protocolos junto con Vialidad, Defensa Civil y el complejo Las Leñas, porque las condiciones de las rutas pueden complicarse", explicó Zancan.

Cómo está la situación en cada centro de esquí

Los Puquios

El parque de nieve Los Puquios se encuentra operativo desde el 12 de junio y actualmente cuenta con nieve natural y nieve técnica. El complejo, ubicado a 180 kilómetros de la Ciudad de Mendoza, ofrece actividades para toda la familia, con una pista exclusiva para trineos y sectores destinados a la práctica de esquí y snowboard para distintos niveles.

Según los pronósticos meteorológicos, durante los próximos días se registrarán intensas nevadas. Solo este miércoles se esperan cerca de 9 centímetros de nieve nueva, mientras que las precipitaciones continuarían durante el resto de la semana, con temperaturas bajo cero y vientos leves.

Los Penitentes

Ubicado sobre la Ruta Nacional 7, el Parque de Montaña Los Penitentes ofrece un acceso directo desde la ciudad de Mendoza y es uno de los destinos más elegidos para disfrutar de la nieve en alta montaña.

Al igual que en Los Puquios, el pronóstico anticipa una importante acumulación de nieve desde este miércoles, con unos 8 centímetros previstos para la jornada y nuevas precipitaciones durante los días siguientes, lo que permitiría habilitar las pistas.

Las Leñas

En el departamento de Malargüe, Las Leñas continúa trabajando para ampliar la superficie esquiable. El centro de esquí había previsto habilitar nuevas pistas a comienzos de esta semana gracias a la nieve artificial, pero las lluvias registradas en las últimas semanas impidieron reunir las condiciones de seguridad necesarias.

Actualmente permanecen habilitadas únicamente las pistas para principiantes. No obstante, el sector espera que el temporal previsto para esta semana modifique el panorama.

De acuerdo con el pronóstico, desde este miércoles comenzarán las nevadas y podrían acumularse más de 5 centímetros durante la jornada, con precipitaciones que continuarían durante los días siguientes y temperaturas de hasta 8 grados bajo cero en algunos sectores de la montaña.