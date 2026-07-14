Una semana en Las Leñas: el nuevo servicio de Andesmar que combina bus + alojamiento

La empresa de transporte se alía con el sector turístico para reactivar la temporada invernal. Con nuevas frecuencias hacia Malargüe y planes de financiación con cuotas sin interés, buscan facilitar la escapada a la nieve y traccionar más visitantes al Sur mendocino.

Las Leñas se posiciona firmemente como destino en estas vacaciones de invierno.

La expectativa en estas vacaciones de invierno comienza a movilizar a turistas de distintos puntos del país. En este escenario, Las Leñas se posiciona firmemente como el destino principal para quienes buscan combinar la adrenalina de los deportes de nieve con la contemplación de paisajes imponentes.

La motivación del turismo aventura, que encuentra en el esquí y el snowboard sus máximos exponentes, atrae tanto a grupos de amigos en busca de experiencias compartidas como a familias que planifican el receso invernal junto a los más chicos, priorizando la comodidad y una estadía que garantice momentos inolvidables.

Conectividad exclusiva desde Córdoba y Retiro hacia el corazón de la montaña Para dar respuesta a esta demanda, la planificación del viaje se vuelve un factor clave. A través de una propuesta que integra transporte y estadía, se han diseñado alternativas específicas para conectar de forma directa a los viajeros procedentes de Córdoba y de La Plata.

Andesmar ofrece importantes facilidades de financiación. Gentileza El itinerario une estas localidades con San Rafael, desde donde se realiza un trasbordo directo hacia Las Leñas en unidades exclusivas de Andesmar. Esta alternativa de conectividad no solo facilita el traslado de manera segura, sino que también suma la posibilidad de contemplar los atractivos propios de la provincia de Mendoza durante el trayecto, optimizando la experiencia del pasajero desde el primer momento.

Las opciones y horarios de los paquetes son los siguientes: