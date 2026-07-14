Una semana en Las Leñas: el nuevo servicio de Andesmar que combina bus + alojamiento

La expectativa en estas vacaciones de invierno comienza a movilizar a turistas de distintos puntos del país. En este escenario, Las Leñas se posiciona firmemente como el destino principal para quienes buscan combinar la adrenalina de los deportes de nieve con la contemplación de paisajes imponentes.
La motivación del turismo aventura, que encuentra en el esquí y el snowboard sus máximos exponentes, atrae tanto a grupos de amigos en busca de experiencias compartidas como a familias que planifican el receso invernal junto a los más chicos, priorizando la comodidad y una estadía que garantice momentos inolvidables.
Conectividad exclusiva desde Córdoba y Retiro hacia el corazón de la montaña
Para dar respuesta a esta demanda, la planificación del viaje se vuelve un factor clave. A través de una propuesta que integra transporte y estadía, se han diseñado alternativas específicas para conectar de forma directa a los viajeros procedentes de Córdoba y de La Plata.
Andesmar ofrece importantes facilidades de financiación.
Gentileza
El itinerario une estas localidades con San Rafael, desde donde se realiza un trasbordo directo hacia Las Leñas en unidades exclusivas de Andesmar. Esta alternativa de conectividad no solo facilita el traslado de manera segura, sino que también suma la posibilidad de contemplar los atractivos propios de la provincia de Mendoza durante el trayecto, optimizando la experiencia del pasajero desde el primer momento.
Las opciones y horarios de los paquetes son los siguientes:
- Desde Córdoba: Salida los viernes a las 20:00 hs hacia San Rafael. Incluye 7 noches de alojamiento con desayuno en habitación doble, y la vuelta es el sábado siguiente a las 15:30 hs.
- Desde Retiro: Salida los viernes a las 18:00 hs hacia San Rafael. Incluye 7 noches de alojamiento con desayuno en habitación doble, y la vuelta es el sábado siguiente a las 15:30 hs.
Aprovechá las facilidades de financiación para planificar las vacaciones
Para facilitar el acceso a las merecidas vacaciones de invierno en Las Leñas y acompañar la economía familiar, Andesmar ofrece importantes facilidades de financiación que permiten abonar en 6 cuotas sin interés con las tarjetas de Naranja X y Banco Columbia, o bien optar por un plazo de 9 cuotas sin interés para los clientes de Banco Galicia.
Las consultas para asegurar el lugar en estas experiencias se realizan por el WhatsApp oficial de Andesmar: 2615659043. Para reservar, sólo tenés que elegir la opción 5 “Nieve en Mendoza”.