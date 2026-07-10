Las Leñas: todo listo pare recibir a esquiadores, aunque ya hay más de 2.000 visitantes diarios

Mientras los amantes y apasionados del esquí cuentan las horas para el inicio oficial de la temporada en Las Leñas (este sábado quedarán habilitadas algunas pistas para esta actividad), en el centro de esquí malargüino el invierno ya comenzó a vivirse hace tres semanas .

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Aunque aún no se puede esquiar, al lugar están llegando cerca de 2.000 visitantes por día , atraídos por actividades recreativas en la nieve (con el 'culopatín' como gran protagonista). Visitantes de Córdoba , de Santa Fe , de San Luis , de San Juan y un gran número de brasileños vienen aprovechando de esta primera habilitación del centro de nieve más importante de Mendoza y uno de los de referencia en la Cordillera de los Andes de Mendoza.

"Hace tres semanas que estamos recibiendo a mucha gente que viene a hacer culopatín o simplemente a disfrutar un poquito de la nieve ", resumió con entusiasmo el gerente de Actividades de Montaña de Las Leñas, Fernando Passano a Los Andes .

Las Leñas abrió sus puertas y está todo listo pare recibir a esquiadores y turistas.

Este sábado 11 de julio será el turno de los esquiadores , con la habilitación de las pistas Eros I y Venus . No obstante, la postal del Valle de Las Leñas ya muestra desde hace días un intenso movimiento de turistas .

La temporada invierno 2026 comenzó con en Las Leñas con propuestas pensadas para quienes no necesariamente practican deportes de nieve .

Uno de los grandes atractivos que lleva algunas semanas funcionando en el Sur mendocino es la telesilla Vesta, que transporta a los visitantes hasta un mirador ubicado a mitad de la montaña. Desde allí pueden contemplar el paisaje, sacar fotografías y luego regresar sin necesidad de esquiar.

La otra "gran estrella" del invierno está apenas unos metros después del ingreso al complejo: el Parque Aventura, donde una pista construida con nieve artificial permite que chicos y grandes disfruten del tradicional 'culopatín', una de las actividades más buscadas por las familias.

"Vienen teniendo muchísimo éxito", explicó Passano.

La importancia de la nieve artificial

Detrás de este buen comienzo de temporada hay una inversión tecnológica que cambió el panorama del centro de esquí.

Recientemente, Las Leñas incorporó 11 nuevos cañones de nieve artificial, que se suman al sistema existente y elevan a 51 los cañones terrestres, además de tres cañones aéreos.

Gracias a esa infraestructura ha sido posible fabricar nieve suficiente para habilitar sectores clave del complejo, entre ellos Vesta, Eros y el propio Parque Aventura, donde funciona la pista del popular "culopatín".

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La disponibilidad de nieve producida artificialmente permitió que miles de turistas pudieran disfrutar del invierno, aun cuando las condiciones naturales todavía no eran suficientes para abrir las pistas de esquí.

Unas 2.000 personas por día

Desde Las Leñas, entusiasmados, describieron el comienzo de la temporada como "un éxito arrasador, y agregaron que en cada uno de los días han recibido a cerca de 2.000 visitantes. Y ahora, con la apertura de las pistas de esquí, creen que se engrosará esa estadística.

Las Leñas abrió sus puertas y está todo listo pare recibir a esquiadores y turistas. Gentileza Oliverio Nieri

Este sábado comenzará oficialmente la temporada para los fanáticos del esquí y el snowboard. En una primera etapa quedarán habilitadas las pistas Eros I y Venus, mientras el centro de montaña continuará monitoreando las condiciones de nieve para ir ampliando progresivamente la superficie esquiable.

Como ocurre habitualmente, la apertura será gradual y dependerá tanto de las nevadas como de la producción de nieve artificial.

Cuánto cuesta disfrutar de Las Leñas

A la espera de nuevas nevadas para ampliar el dominio esquiable, Las Leñas apuesta este año a diversificar su oferta para que quienes visiten el complejo puedan disfrutar de la montaña más allá del esquí.

Entre las propuestas disponibles se destaca un combo promocional de $30.000 que incluye un paseo en la telesilla Vesta y el ingreso al Parque Aventura, donde funciona una pista de culopatín sobre nieve artificial. Son estos los dos sectores habilitados hasta este sábado.

Las Leñas abrió sus puertas y está todo listo pare recibir a esquiadores y turistas. Gentileza Oliverio Nieri

Por separado, el ascenso en la telesilla tiene un valor de $20.000 para mayores de 11 años y $10.000 para niños de 4 a 11 años, mientras que los menores de 4 ingresan sin cargo. En tanto, el acceso al Parque Aventura también cuesta $20.000 para mayores de 12 años y $10.000 para menores.

Además, Las Leñas mantiene vigentes promociones de apertura para quienes viajen entre el 11 y el 18 de julio, con paquetes que incluyen alojamiento en el Hotel Acuario, media pensión y pases de esquí. La propuesta Miniweek ofrece dos noches y tres días de esquí desde $758.100 por persona, mientras que el programa Extraweek, con cinco noches y seis días de esquí, parte desde $1.620.000.

Ya de cara a agosto, si las condiciones de nieve lo permiten, está prevista la inauguración de un lodge en Valle Hermoso, donde los visitantes podrán almorzar, pasar el día o incluso alojarse. También se proyectan excursiones de dos jornadas con pernocte, ampliando la oferta turística de alta montaña.