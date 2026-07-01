La nieve pintó de blanco a Mendoza: cómo es la situación en cada departamento

El ingreso del frente polar comenzó a sentirse con fuerza en toda la provincia de Mendoza y el fenómeno se intensificó durante la mañana de este miércoles. Además de las nevadas registradas en el Valle de Uco y el Sur provincial, la nieve también ya llegó al llano del Gran Mendoza, con reportes de caída de copos en Maipú, Godoy Cruz y Luján de Cuyo.
Según informó la Dirección Provincial de Defensa Civil, desde las primeras horas del día se registraron precipitaciones en gran parte del territorio mendocino. Si bien en gran parte del llano predominaron las lloviznas, el marcado descenso de la temperatura permitió que las precipitaciones se transformaran en nieve en distintos sectores del Gran Mendoza, además de las zonas bajas del Valle de Uco y San Rafael.
Vecinos de Maipú, Godoy Cruz y Luján de Cuyo compartieron imágenes y videos de la nevada, un fenómeno poco habitual en el llano y que no se registraba con esta intensidad desde hace varios años en algunos sectores.
El fenómeno está asociado al ingreso de una masa de aire polar, acompañada por viento del sur, que comenzó durante la madrugada y se mantendrá hasta aproximadamente las 21. Las ráfagas alcanzan velocidades promedio de entre 25 y 30 km/h, reforzando la sensación térmica de frío en toda la provincia.
Las precipitaciones comenzaron alrededor de las 5 en la Zona Sur y cerca de las 7 se extendieron al resto del territorio provincial. De acuerdo con el pronóstico oficial, las lluvias y nevadas podrían mantenerse durante gran parte de la jornada, mientras que hacia la noche persistirá la nubosidad.
Ante estas condiciones, las autoridades solicitaron extremar las precauciones al circular, especialmente en rutas y calles donde la acumulación de nieve o la formación de hielo podrían complicar el tránsito. Defensa Civil continúa monitoreando la evolución del fenómeno en toda la provincia.
La situación en cada departamento, según Defensa Civil
Luján de Cuyo
- Cielo nublado y muy frío.
- Potrerillos, El Carrizal y Cacheuta: cielo nublado con neviscas.
Tunuyán
- Tunuyán y Manzano Histórico: Temperatura 2°C, cielo nublado con nevadas en todo el departamento, rutas transitables con mucha precaución.
Tupungato
- Temperatura -1°C, cielo nublado con nevadas, rutas transitables con mucha precaución.
San Carlos
- Temperatura 2°C, cielo nublado con nevadas, viento del sur-sureste a 10 km/h.
- Ruta 40 y 143 actualmente inhabilitada, por hielo y nieve en la calzada.
San Rafael
- Temperatura 0.4°C, cielo nublado con nevadas débiles, viento del sudeste a 38 km/h.
Malargüe
- Temperatura -2.4°C, viento del sureste, cielo nublado con nevadas leve a moderada.
General Alvear
- Temperatura 1°C, cielo nublado con neviscas.
Santa Rosa
- Temperatura 3°C, cielo nublado con aguanieve por sectores.
San Martín
- Temperatura 1.8°C, cielo nublado con precipitaciones de aguanieve, viento Sur de 15 km/h.
Junín
- Temperatura 2°C, cielo nublado con aguanieve.
Rivadavia
- Cielo nublado con leve nieve.
La Paz
- Temperatura 3°C, cielo nublado con leve llovizna.
- (Informa el Sr. Ceferino Campos de DC).
Capital
- Temperatura 4.3°C, cielo nublado con neviscas por sectores.
Godoy Cruz
- Temperatura 3°C, cielo nublado con leve aguanieve, viento del sur a 16 km/h.
Guaymallén
- Temperatura 5°C, cielo nublado con leve aguanieve por sectores, viento del sur a 24 km/h.
Maipú
- Temperatura 2°C, cielo nublado con leve aguanieve, rutas transitables.
- (Informa el Sr. Sergio de los Santos)
Lavalle
- Temperatura 4°C, cielo nublado con aguanieve, viento del sureste moderado.
Las Heras
- Temperatura 3°C, cielo nublado.
- En Uspallata:Temperatura -3C, cielo nublado y muy frío.
- Alta montaña: -6C, cielo nublado y muy frío.
Se mantiene monitoreo de la situación meteorológica por parte de la Dirección Provincial de Defensa Civil.
Frío intenso durante los próximos días
La temperatura máxima prevista para este miércoles oscilará entre los 4°C y 5°C, mientras que las mínimas alcanzarán los -2°C en Malargüe y en las zonas bajas del Valle de Uco, y entre 1°C y 2°C en el resto de la provincia.
Embed - Frío y nieve en Mendoza
El jueves continuará el ambiente muy frío, con máximas que nuevamente rondarán los 5°C y mínimas de hasta -5°C en Malargüe y sectores bajos del Valle de Uco. Aunque se espera una mejora parcial durante la mañana, el cielo volverá a cubrirse y podrían registrarse lloviznas aisladas.
Para el viernes no se pronostican precipitaciones, aunque el frío persistirá con una máxima cercana a los 5°C y heladas generalizadas durante las primeras horas del día.
Desde la Dirección Provincial de Defensa Civil informaron que se mantiene el monitoreo permanente de la situación meteorológica ante la continuidad de las bajas temperaturas y las precipitaciones en distintos puntos de Mendoza.