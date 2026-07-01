Nieve y hielo en Mendoza: varias rutas permanecen cortadas por la intensa ola polar

La ola polar que atraviesa la provincia de Mendoza continúa generando complicaciones en la circulación vehicular. Las bajas temperaturas, sumadas a la acumulación de nieve y la formación de hielo en la calzada , han llevado a las autoridades a inhabilitar diversos tramos estratégicos de la red vial.

El Gobierno oficializó el traspaso de más de 1.800 kilómetros de rutas nacionales a manos privadas

Según el último parte oficial, los sectores más afectados por el temporal se localizan en el sur mendocino. Actualmente, la Ruta Nacional 40 se encuentra cortada en el tramo que une El Sosneado con Pareditas debido a la presencia de hielo y a las intensas tareas de despeje que realizan los equipos de vialidad.

De igual manera, la Ruta Nacional 143 permanece intransitable entre San Rafael y Pareditas (incluyendo el tramo hacia San Carlos), donde la acumulación de nieve impide el paso seguro de vehículos.

En el ámbito provincial, las autoridades informaron que tampoco se puede circular por la RP 173 (Cañón del Atuel) , la RP 150 (hacia Agua del Toro), la RP 220 , ni las rutas 101 y 103 .

Para quienes transiten por sectores habilitados, el llamado a la prudencia es total. Se solicita circular con máxima precaución en la Ruta Nacional 40 , entre Bardas Blancas y Malargüe , ante el riesgo de nevizcas y posibles desprendimientos de rocas.

Situaciones similares se reportan en la RN 144 (San Rafael - El Sosneado) y en la RN 145, camino al Paso Pehuenche, donde las máquinas trabajan constantemente para mantener despejada la vía.

En las zonas de alta montaña del norte mendocino, como las villas de Potrerillos y la RP 89, se ha detectado abundante hielo en la calzada. Las autoridades destacaron que en el sector de Vallecitos el uso de cadenas es obligatorio para todos los vehículos.

El estado del Paso Cristo Redentor

A pesar del clima hostil, el Paso Internacional Cristo Redentor se mantiene habilitado hasta el momento. No obstante, se recomienda transitar con cuidado debido a las bajísimas temperaturas y la presencia de hielo, especialmente en los sectores de sombra de la ruta.