Las Leñas abre la temporada 2026 este sábado: precios para esquiar o disfrutar la nieve en familia

El centro de esquí Valle de Las Leñas confirmó que abrirá oficialmente la temporada de invierno 2026 este sábado 11 de julio , luego de varias semanas de trabajo ininterrumpido en la fabricación de nieve para garantizar las condiciones necesarias para recibir a los visitantes.

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En esta primera etapa estarán habilitados casi 3,5 kilómetros de pistas , correspondientes a Eros I, Venus, Neptuno y el Parque Infantil , además del Parque Aventura , que ya se encuentra operativo desde fines de junio.

Desde el complejo informaron que continúan las tareas sobre la pista Minerva , con el objetivo de ponerla en funcionamiento lo antes posible. Además, aclararon que la apertura de nuevos sectores dependerá de la evolución de las nevadas y de las condiciones climáticas.

"Somos conscientes de que nos encontramos en el inicio del período de vacaciones de invierno y estamos realizando nuestro máximo esfuerzo para ofrecer las mejores condiciones posibles, permitiendo que nuestros visitantes disfruten de pistas seguras y de una excelente experiencia en la montaña", señalaron desde la administración del centro de esquí.

Precios de medio de elevación en Las Leñas

Precios de medio de elevación en Las Leñas

Paseo en telesilla: horarios y tarifas

Quienes deseen disfrutar del tradicional paseo en la Telesilla Vesta podrán adquirir sus tickets todos los días de 12 a 15, horario límite para acceder al recorrido completo.

Las tarifas son las siguientes:

Mayores de 11 años: $20.000

Niños de 4 a 11 años: $10.000

Menores de 4 años: sin cargo

Además, el complejo confirmó que el estacionamiento será gratuito para todos los visitantes.

Gastronomía y actividades

También permanece abierto Pasta y Pista (Leñitas), donde quienes presenten el ticket del paseo en la Telesilla Vesta obtendrán un 10% de descuento en gastronomía.

Para los grupos que visiten el complejo se realizarán charlas informativas en la zona de retorno de la telesilla con el objetivo de dar a conocer las distintas propuestas turísticas y enriquecer la experiencia.

Las Leñas

Parque Aventura y promoción

El Parque Aventura, habilitado desde el 27 de junio, ofrece un espacio especialmente preparado con nieve fabricada para disfrutar de trineos y actividades recreativas. El sector cuenta con estacionamiento, baños y servicio gastronómico.

Las tarifas son:

Mayores de 12 años: $20.000

Menores: $10.000

Además, el complejo lanzó un combo promocional que incluye el paseo en la Telesilla Vesta y el acceso al Parque Aventura por $30.000, una opción pensada para quienes quieran disfrutar ambas experiencias durante la misma jornada.

Con esta apertura, Las Leñas da inicio a una nueva temporada invernal en Mendoza, con la expectativa de ampliar progresivamente la superficie esquiable a medida que las nevadas acompañen el desarrollo de las vacaciones de invierno.

Precios de alquiler de equipos en Las Leñas

Beneficios con el Dino Pass: cómo obtener hasta 50% de descuento en Las Leñas

Quienes elijan alojarse en la ciudad de Malargüe también podrán acceder a importantes descuentos a través del Dino Pass 2026, un programa impulsado en conjunto por el municipio y Valle de Las Leñas para incentivar el turismo invernal.

El beneficio ofrece un 50% de descuento en los medios de elevación (pases diarios y de medio día) para los turistas que se hospeden al menos dos noches en alojamientos habilitados por EMETUR en la ciudad de Malargüe. En tanto, quienes se alojen en Los Molles obtendrán un 25% de descuento en los pases.

Además, el programa contempla un 25% de descuento en el alquiler de equipos e indumentaria en el Rental Oficial de Las Leñas y beneficios especiales para residentes de Malargüe con cinco años o más de residencia. Para acceder al Dino Pass es necesario tramitar el voucher a través del alojamiento habilitado y validarlo en la Oficina de Turismo antes de presentarlo en las boleterías del centro de esquí.