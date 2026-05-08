Guía para recorrer Los Molles y Las Leñas: precios de termas, joyas ocultas y cómo conseguir 50% de descuento para esquiar

Malargüe tiene una oferta turística muy amplia. Una de las rutas más elegidas por los visitantes es el circuito de Los Valles , que, más allá de la famosísima Las Leñas , esconde joyas dignas de visitar y pasar varios días entre montañas, ríos, aguas termales y hasta obras de arte “ocultas”.

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En esta nota haremos un recorrido por la Ruta 222 , que conecta los principales atractivos de los valles malargüinos: Valle de Los Molles y Las Leñas.

Primero hay que saber que todas las actividades son aptas para toda la familia, se accede por rutas asfaltadas y existen opciones para todos los bolsillos. Lo importante es que, en todos los casos, se viven experiencias inolvidables.

Distancias: Los Molles está a 60 kilómetros y Las Leñas a 75 kilómetros del centro de Malargüe , por lo que esta propuesta es muy adaptable a cada familia. Se puede tomar la ciudad como centro logístico para acceder, por ejemplo, a descuentos de hasta el 50% en Las Leñas, o bien instalarse directamente al pie de las pistas de esquí más famosas de Mendoza y del país.

Primera parada: la imponente Garganta del Ñamku

La Garganta del Ñamku es un impactante cañón natural ubicado a unos 43 kilómetros del centro de Malargüe.

Este es un punto que no hay que pasar por alto. Al menos hay que destinar un espacio del itinerario al impactante mirador ubicado a la vera de la Ruta 222. Desde ese vertiginoso barranco se pueden observar formaciones volcánicas únicas, protagonistas de un paisaje cinematográfico.

Para los más aventureros, una experiencia muy recomendable es programar un trekking para llegar a la mismísima Garganta del Ñamku, una caverna que el agua esculpió durante miles de años.

Embed La impaciente vista desde el mirador de la Garganta del Ñamku, sobre ruta 222, en Los Molles, Malargue. pic.twitter.com/qPCvfYUZde — Rodri Cuello (@CuelloRodrigo) May 7, 2026

Segunda parada: Laguna de la Niña Encantada

Siguiendo unos 10 kilómetros más, siempre por la Ruta 222, se llega a uno de los atractivos más famosos de Mendoza: la Laguna de la Niña Encantada.

Esta laguna de aguas cristalinas y tonalidades turquesas se encuentra rodeada de formaciones volcánicas y vegetación andina, creando un entorno mágico y silencioso. Su nombre proviene de una antigua leyenda indígena que relata la historia de una joven desaparecida en el lugar. Es un sitio ideal para disfrutar de la naturaleza, la fotografía y de un viaje a un escenario de fantasía.

No se necesita reserva previa y el precio de las entradas, que se abonan en el lugar, es accesible: $4.500 para adultos y $3.000 para niños de 5 a 12 años y jubilados.

Embed Laguna de la Niña Encantada, en Malargüe pic.twitter.com/8BiKMBgsse — Rodri Cuello (@CuelloRodrigo) May 7, 2026

Valle de Los Molles: qué hacer y cuánto cuesta

Siguiendo apenas unos 5 kilómetros más por la ruta se ingresa al corazón del Valle de Los Molles. Es uno de los destinos históricos del turismo de montaña de Mendoza. Reconocido por su imponente entorno natural de alta cordillera y su tradición vinculada al bienestar, hoy se consolidó como un destacado destino de turismo wellness, donde la naturaleza, la gastronomía regional, las actividades al aire libre y las experiencias de descanso se combinan durante todo el año.

Entre las experiencias más buscadas del valle se destacan las propuestas de bienestar, con hoteles termales y complejos de cabañas que ofrecen sauna e hidromasaje, ideales para relajarse después de una jornada en la montaña.

El otoño, además, se presenta como una temporada ideal para la pesca deportiva y para disfrutar de actividades al aire libre como caminatas de montaña, mountain bike y cabalgatas, que permiten recorrer el valle y contemplar sus imponentes paisajes naturales.

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Aguas termales, una cocina “mágica” y una obra de arte oculta

El Hotel Termas Lahuen-Có es uno de los establecimientos históricos del turismo de montaña en Mendoza. Sus orígenes se remontan a más de 70 años atrás, cuando el reconocido piloto de Turismo Carretera Víctor García descubrió el Valle de Los Molles y quedó cautivado por sus aguas termales y el entorno cordillerano. Junto a su esposa comenzó a desarrollar el hotel en una época marcada por caminos difíciles y escasa infraestructura.

Con el paso de las décadas, el hotel se consolidó como un clásico del sur mendocino, reconocido por sus termas naturales, la hospitalidad familiar y su ubicación estratégica cerca de Las Leñas. Actualmente, la cuarta generación de la familia continúa al frente del complejo, manteniendo viva la esencia histórica del lugar y apostando al turismo de bienestar y naturaleza.

El hotel tiene varios tesoros entre sus paredes, además de sus reconocidos baños de aguas termales. Su gastronomía es un atractivo en sí mismo: todos los platos se cocinan en una cocina a leña única en el país.

La magnífica estructura de hierro fundido, de 2 metros por 2 metros, fue un regalo de quien durante la pandemia se desempeñó como chef ejecutivo del lugar y además ideó la esencia del menú que aún hoy se ofrece en el salón: el reconocido chef Francis Mallmann.

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El “rey de los fuegos” se refugió en Los Molles durante la pandemia y utilizó la cocina del Lahuen-Có como inspiración para crear propuestas gastronómicas con el alma de los valles.

“Francis aún supervisa los platos y da directivas a nuestros cocineros”, aseguró Ornella Praderio, encargada del Hotel.

Así, se pueden degustar platos de primer nivel a precios accesibles y en un entorno único. Por ejemplo, un “Chivito de Los Molles” o un “Sándwich de focaccia y milanesa” rondan los $24.000.

Otra de las joyas ocultas es que las paredes del hotel albergan un original de Molina Campos. El icónico pintor y dibujante argentino dejó una obra que hoy puede apreciarse en los pasillos del lugar.

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En cuanto a las termas, el hotel cuenta con 13 piletas de aguas termales que oscilan entre los 37 y los 43 grados, recomendadas tanto para aliviar dolencias corporales como para disfrutar de un momento único de relax.

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Un dato importante es que tanto el restaurante como las aguas termales pueden disfrutarse sin necesidad de estar hospedado. Existe la posibilidad de almorzar en el lugar o tomar un “break” de 30 minutos en las termas antes de continuar el viaje.

Precios

El Hotel Termas Lahuen-Có ofrece tarifas de temporada baja (vigentes entre noviembre y mayo y hasta mediados de junio) con opciones de alojamiento que incluyen desayuno y baños termales, o media pensión con cena y dos baños termales diarios.

Las habitaciones single parten desde USD 34 en categoría estándar con desayuno y un baño termal, mientras que las habitaciones refaccionadas con vista a la montaña alcanzan los USD 83 con media pensión y dos baños termales diarios. En habitaciones dobles, las tarifas van desde USD 37 con desayuno hasta USD 126 en categoría refaccionada con vista a la montaña y media pensión.

Para grupos o familias, las habitaciones triples oscilan entre USD 49 y USD 183, dependiendo de la categoría y el régimen elegido. También hay opciones cuádruples desde USD 60 y quíntuples desde USD 69 con desayuno incluido. Todas las propuestas contemplan acceso a baños termales, uno o dos por día según el plan contratado.

Otra parada imperdible: el Pozo de las Ánimas

Siguiendo unos 7 kilómetros más se llega al lugar que más impacta por su majestuosidad: el Pozo de las Ánimas.

Se trata de dos enormes depresiones circulares conectadas entre sí, originadas por la erosión y el colapso del terreno sobre corrientes subterráneas de agua. En su interior se observan lagunas de tonalidades verdes y azules, rodeadas por un imponente paisaje de montaña. El lugar también está envuelto en leyendas locales que le aportan un aura mística y atraen turistas durante todo el año.

Aquí no hay que pagar entrada: solo detener el auto, bajar el mate y capturar algunas de las fotos más impactantes del recorrido.

Cuánto sale Las Leñas en 2026

Las Leñas es uno de los centros de esquí y turismo de montaña más importantes de Sudamérica. Ubicado en plena Cordillera de los Andes, se destaca por la calidad de su nieve, sus extensas pistas y un entorno natural imponente que atrae visitantes durante todo el año.

En invierno, es el destino elegido para la práctica de esquí, snowboard y actividades en la nieve, con opciones para principiantes y expertos. Durante el resto del año ofrece propuestas de turismo aventura, trekking y paisajes únicos de alta montaña, convirtiéndose en un atractivo emblemático del sur mendocino.

Los precios para un día completo en los medios de elevación durante la temporada de invierno —que, según los pronósticos, promete ser un gran año de nieve— serán de $180.000. Sin embargo, se podrán conseguir descuentos de hasta el 50% gracias al programa Dino Pass.

Más allá del esquí, Las Leñas también se preparó para recibir a las familias que buscan simplemente jugar en la nieve. Para este plan hay parques recreativos con trineos y actividades para todas las edades, con un costo aproximado de $10.000.

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Cómo conseguir hasta el 50% de descuento en Las Leñas

De cara a la temporada de invierno 2026, la Municipalidad de Malargüe y Las Leñas lanzaron el programa “DINO PASS”, una iniciativa que busca incentivar el alojamiento en la ciudad y facilitar el acceso a la nieve con importantes descuentos para turistas y residentes.

La propuesta contempla un 50% de descuento en medios de elevación —pases diarios generales y medio día— para quienes se hospeden al menos dos noches en alojamientos habilitados de Malargüe. En el caso de quienes elijan alojarse en Valle de Los Molles, el beneficio será del 25%.

Además, el programa incluye un 25% de descuento en alquiler de equipos e indumentaria en el Rental Oficial de Las Leñas. También habrá beneficios especiales para residentes de Malargüe con más de cinco años de antigüedad en el departamento.

Para acceder a los descuentos, los turistas deberán presentar factura de estadía, ficha de alojamiento y voucher Dino Pass, documentación que deberá ser validada previamente en las oficinas de Turismo de Malargüe o Los Molles antes de realizar el canje en Las Leñas.

Desde la organización aclararon que los beneficios no estarán vigentes entre el 20 y el 31 de julio, período considerado temporada alta, y que solo aplican para pases generales de día completo o medio día.