Mendoza amaneció bajo cero: las zonas que sufrieron hasta -5°C de mínima este viernes

Tras el viento Zonda, el frío ingresó este viernes a la madrugada con fuerza en distintos lugares de Mendoza y se hizo sentir con temperaturas mínimas de hasta -5°C en el Valle de Uco .

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El pronóstico del tiempo emitido por la Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas anuncia para hoy: "Poca nubosidad con heladas parciales y descenso de la temperatura. Precipitaciones al sur del Valle de Uco y sur provincial. Nevadas en cordillera sector sur".

En el Gran Mendoza, la máxima llegará en horas de la tarde a los 14°C. No obstante, por la mañana, la mínima tocó 2°C.

Con mínimas bajo cero, la situación fue más dura en distintas localidades del Valle de Uco, Luján de Cuyo y Este provincial.

Frío extremo: las temperaturas mínimas en Mendoza pasadas las 8 de la mañana de este viernes 8 de mayo Frío extremo: las temperaturas mínimas en Mendoza pasadas las 8 de la mañana de este viernes 8 de mayo Contingencias Climáticas

El paraje rural Casas Viejas, en San Carlos, registró -5°C a las 8.24 del viernes, igual que Pareditas.

La zona de El Cepillo tuvo -4.5°C, mientras que Las Catitas (Santa Rosa) sufrió -4.2°C.

Vista Flores (Tunuyán) marcó -4°C, en tanto que Cordón del Plata (Tupungato) tuvo -3.9°C.

Por último, la mínima llegó en la ciudad cabecera de Tunuyán a -3.5°C, cifra similar a la de Perdriel (Luján de Cuyo).

Cómo va a estar el tiempo este fin de semana en Mendoza

El frío continuará, especialmente, en la madrugada del sábado, ya que la mínima será de 4°C en el llano.

"Parcial nublado con descenso de la temperatura, vientos leves del noreste, heladas parciales. Poco nuboso en cordillera", indica el pronóstico para mañana, con una máxima de 12°C.

En cuanto al domingo, se espera "tiempo bueno con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste, heladas parciales. Poco nuboso en cordillera". La mínima será de 8°C, mientras que la máxima rondará los 18°C, según Contingencias Climáticas.