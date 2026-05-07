Viernes de heladas y frío intenso en Mendoza con nevadas en Alta Montaña: a cuánto caerá mínima

Luego del frente frío que puso fin al breve periodo de calor, Mendoza se prepara para vivir un viernes plenamente invernal. De acuerdo con los datos suministrados por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el aire polar se asentará en el territorio, provocando las primeras heladas parciales de consideración en los oasis productivos.

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La jornada se presentará con poca nubosidad y un marcado descenso de la temperatura . Según el reporte técnico, se espera una mínima de 5°C , aunque en zonas rurales y sectores del Valle de Uco el termómetro podría ubicarse por debajo de los 2°C.

La máxima apenas alcanzará los 14°C , lo que obligará a los mendocinos a mantener el abrigo durante todo el día pese a la presencia del sol.

Por otro lado, el SMN emitió una alerta meteorológicas por vientos intensos para el llano. Además, se indican precipitaciones al sur del Valle de Uco y en el sur provincial

En la zona de cordillera, el tiempo se presentará poco nuboso y sumamente frío. Tras las complicaciones registradas a mediados de semana por las nevadas, las condiciones de visibilidad han mejorado sensiblemente.

No obstante, las temperaturas en Las Cuevas y Puente del Inca serán extremas (con mínimas de hasta -10°C), por lo que se recomienda a los transportistas y viajeros verificar la operatividad del Paso Cristo Redentor antes de iniciar el ascenso, ya que el hielo en calzada es una constante en esta época.

Pronóstico del tiempo para el sábado

Para el sábado 9 de mayo, se anticipa una continuidad en el patrón otoñal: heladas matinales, cielo parcialmente cubierto y una máxima que se mantendría en los 12°C.