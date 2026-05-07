7 de mayo de 2026 - 14:34

Orgullo mendocino: el café con tres nominaciones internacionales que lo posicionan entre los mejores del mundo

Bajo una de las emblemáticas cúpulas del Pasaje San Martín se encuentra el Café Mundial, nominado recientemente a un premio internacional.

El Café Mundial fue nominado en tres categorías de diseño gastronómico.

El Café Mundial fue nominado en tres categorías de diseño gastronómico.

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Por Camila Locamuz

El Café Mundial está ubicado en el Pasaje San Martín, histórico edificio del microcentro mendocino y que ha sido escenario de cientos de historias que los mendocinos viven día a día. Construido en 1926 bajo influencias arquitectónicas de Milán, aloja oficinas, viviendas y comercios.

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Este café abrió sus puertas en octubre del año pasado, y a pesar de contar con un espacio reducido, desde entonces ha sido un sitio ampliamente concurrido por mendocinos y turistas por su atractiva presentación y café de especialidad, que invitan a sacar fotos a los vitrales, compartir con familiares o amigos comiendo medialunas y disfrutar el momento dentro del emblemático edificio.

Café mundial

El café recibió tres nominaciones en los premios Restaurant & Bar Design Awards 2026, reconocido mundialmente como el principal concurso internacional dedicado al diseño de espacios gastronómicos.

Esto es un logro poco frecuente que nivela el proyecto mendocino junto a otros de Londres, Tokio, Nueva York o París. “Para un proyecto mendocino tan pequeño recibir tres nominaciones es algo muy fuerte. Sentimos que es una manera de demostrar que desde Mendoza también se pueden crear ideas de nivel internacional, incluso en escalas reducidas” expresan Claudia Bertini y Ramiro Marquesini, dueños del café, quienes no esperaban las nominaciones, que fueron recibidas con alegría y asombro.

El diseño en el café

La nominación al Café Mundial no tiene componentes sorpresa: el diseño en el espacio forma parte de su esencia. El café dialoga de forma directa con la década del 20 y sumerge al cliente en obras de arte, objetos de colección, relojería clásica y una decoración detalladamente pensada que lo transporta directamente hacia el pasado sin caer en la sensación de "viejo". "Queríamos que el lugar transmitiera la sensación de entrar en otro tiempo, pero desde una mirada contemporánea" explican sus dueños.

Una de las inspiraciones más importantes fue la de el Grand Palais, ubicado en París. Los dueños del Café Mundial buscaron que su espacio comunicara un espíritu similar: una bella elegancia en una arquitectura monumental que transmita asombro y respire arte.

“Cada objeto, cada luz, cada material y cada detalle fueron pensados para construir una experiencia” declaran sus dueños, quienes buscaron construir un pequeño universo dentro de los acotados metros que ocupa el café en el pasaje.

El espacio buscó resaltar la arquitectura original de la época del edificio, que es un ícono patrimonial de la provincia desde el 1997.

Café mundial 1

Qué nominaciones tiene el Café Mundial

El proyecto fue seleccionado en tres categorías: Standalone (un premio para espacios con identidad propia y autonomía estética), Heritage Building (reconocimiento a proyectos desarrollados en edificios históricos) y Small Space (categoría que premia lugares desarrollados en superficies reducidas).

"Cuando vimos las categorías entendimos que el jurado había interpretado exactamente lo que intentábamos hacer: trabajar sobre patrimonio histórico, desarrollar identidad propia y además resolver un espacio mínimo con mucha precisión" afirman los dueños del café.

Los jurados del concurso son arquitectos, diseñadores y referentes de la industria a nivel internacional. Los ganadores se darán a conocer en octubre.

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