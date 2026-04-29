29 de abril de 2026 - 17:35

¿El café ayuda a reducir el estrés? Un estudio revela cuántas tazas se necesitan al día

Durante años, el café fue señalado como un disparador de nerviosismo y estrés, pero nuevas investigaciones están cambiando esa idea.

La clave del café no está solo en consumirlo, sino en la cantidad exacta.

La clave del café no está solo en consumirlo, sino en la cantidad exacta.

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Los Andes | Redacción Por Las Redes
Por Redacción Por Las Redes

El café forma parte de la rutina de millones de personas, ya sea para empezar el día o para mantenerse activos. Sin embargo, su impacto podría ir más allá de la energía momentánea. Un reciente estudio internacional abre la puerta a una nueva mirada sobre el consumo diario de esta bebida.

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Durante décadas, se pensó que la cafeína podía aumentar la ansiedad. Pero ahora, los científicos sugieren que, en dosis adecuadas, podría contribuir a mejorar el bienestar emocional. La diferencia entre beneficio y perjuicio parece depender de un detalle clave que puede pasarse por alto.

consumo de café
Es indispensable no reemplazar otros pilares fundamentales.

Es indispensable no reemplazar otros pilares fundamentales.

Cuántas tazas de café al día ayudan a reducir el estrés

El estudio, publicado en el Journal of Affective Disorders, analizó a más de 460.000 personas durante más de 13 años, con el objetivo de entender cómo el consumo de café influye en la salud mental. Los resultados mostraron una relación clara entre esta bebida y un menor riesgo de trastornos del estado de ánimo y del estrés.

  • "Queríamos estudiar esto porque la evidencia existente sobre el café y la salud mental ha sido inconsistente e incompleta", afirma Xiang Gao, coautor del estudio y profesor del Instituto de Nutrición de la Universidad de Fudan.
  • También comparte que: "Algunos estudios han sugerido que el café podría estar relacionado con un menor riesgo de depresión o ansiedad, mientras que otros no han encontrado una asociación clara".

Tras analizar los datos, la investigación detectó una curva en forma de “J”: las personas que consumían entre dos y tres tazas diarias presentaban el menor riesgo de desarrollar problemas relacionados con el estrés o el estado de ánimo. Este efecto se mantuvo sin importar si el café era descafeinado, instantáneo o molido.

En cambio, los beneficios comenzaban a desaparecer cuando el consumo superaba las tres tazas. Incluso, ingerir cinco o más por día podría estar asociado a efectos negativos, lo que refuerza la importancia de la moderación.

consumo de café
El impacto positivo del consumo fue más marcado en hombres.

El impacto positivo del consumo fue más marcado en hombres.

Por qué el café puede influir en el estado de ánimo y el estrés

Más allá de su efecto estimulante, el café actúa en el organismo a través de distintos mecanismos que podrían explicar su vínculo con la salud mental.

Uno de los principales tiene que ver con la actividad cerebral y los neurotransmisores

El café contiene compuestos bioactivos que afectan directamente sustancias como la dopamina y la serotonina, claves en la regulación del ánimo. Estos efectos pueden generar una sensación de bienestar y mayor alerta mental, lo que influye en cómo se perciben las situaciones estresantes.

Pero no todo ocurre en el cerebro

  • También hay evidencia de que el café puede reducir procesos inflamatorios en el cuerpo. "La combinación del complejo del grano de café y su efecto antiinflamatorio es una hipótesis razonable", afirma Peter R. Martin, profesor de Psiquiatría y Ciencias del Comportamiento en la Universidad de Vanderbilt. Esto se relaciona con la presencia de antioxidantes que ayudan a combatir el estrés oxidativo, un factor vinculado a trastornos mentales.
  • Por otro lado, el café también puede modificar la percepción del cansancio. La Dra. Yvette Sheline, directora del Centro de Neuromodulación en Depresión y Estrés de la Facultad de Medicina Perelman de la Universidad de Pensilvania, afirma que el café puede mejorar el estado de ánimo al reducir la sensación de fatiga. Esto puede facilitar la realización de actividades saludables, como hacer ejercicio o socializar, dos hábitos que contribuyen a reducir el estrés.
consumo de café

El café ya no es solo una bebida estimulante: en cantidades moderadas, podría convertirse en una ayuda inesperada para la salud mental. La evidencia científica sugiere que entre dos y tres tazas al día representan el punto óptimo para obtener beneficios sin riesgos.

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