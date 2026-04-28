Por qué las toallitas están dejando de utilizarse en la limpieza y qué opciones son las menos contaminantes

Las toallitas húmedas se volvieron un producto habitual en la limpieza diaria: desde el hogar hasta el cuidado personal. Su facilidad de uso, resistencia y capacidad de absorción las posicionaron como una solución rápida para múltiples tareas. Sin embargo, detrás de esa comodidad hay un problema que no siempre se percibe.
En los últimos años, distintos estudios comenzaron a analizar qué ocurre con estos productos una vez que se desechan. Los resultados revelan que su impacto ambiental es mayor de lo que se pensaba, especialmente por los materiales con los que están fabricadas.
El problema de fondo: microplásticos que no desaparecen
- ParaScience Direct, muchas toallitas están elaboradas con fibras sintéticas como poliéster (PET), nailon o polipropileno. Estos materiales, diseñados para ser resistentes, no se degradan completamente cuando se descartan.
- En lugar de descomponerse de forma natural, se fragmentan en partículas cada vez más pequeñas. Este proceso, conocido como fragmentación, da lugar a los microplásticos: diminutas fibras que pueden persistir durante años en el ambiente.
- Factores como la humedad, la fricción durante el uso o el paso por sistemas de alcantarillado aceleran este desgaste. Incluso la exposición a la luz y al calor contribuye a que se desprendan miles de microfibras invisibles.
Uno de los puntos más cuestionados es el etiquetado de algunas toallitas como “desechables por el inodoro”
En la práctica, muchas de ellas no se desintegran como se indica, sino que continúan su recorrido hasta plantas de tratamiento de agua, donde no siempre logran ser filtradas completamente.
Qué alternativas existen y por qué son más sostenibles
- Frente a este escenario, comenzaron a difundirse opciones que buscan reducir el impacto sin perder funcionalidad. Una de las principales alternativas son las toallitas elaboradas con fibras naturales, como celulosa o bambú.
- A diferencia de las sintéticas, estos materiales tienen mayor capacidad de biodegradación, lo que significa que pueden descomponerse sin dejar residuos plásticos persistentes.
- Otra opción cada vez más utilizada es reemplazar las toallitas descartables por paños reutilizables de algodón u materiales naturales. Estos pueden lavarse y reutilizarse múltiples veces, lo que reduce considerablemente la generación de residuos.
- Para tareas de limpieza más exigentes, combinar un paño de tela con productos simples como agua y bicarbonato puede ofrecer resultados similares sin generar contaminación adicional.
Las toallitas húmedas siguen siendo útiles, pero su impacto ambiental está llevando a replantear su uso. La liberación de microplásticos durante su degradación las convierte en una fuente de contaminación que muchas veces pasa desapercibida.