Por qué las toallitas están dejando de utilizarse en la limpieza y qué opciones son las menos contaminantes

Aunque son eficientes, las toallitas húmedas esconden un impacto ambiental invisible en la limpieza que impulsa un cambio hacia opciones más sostenibles.

Las toallitas húmedas se volvieron un producto habitual en la limpieza diaria: desde el hogar hasta el cuidado personal. Su facilidad de uso, resistencia y capacidad de absorción las posicionaron como una solución rápida para múltiples tareas. Sin embargo, detrás de esa comodidad hay un problema que no siempre se percibe.

En los últimos años, distintos estudios comenzaron a analizar qué ocurre con estos productos una vez que se desechan. Los resultados revelan que su impacto ambiental es mayor de lo que se pensaba, especialmente por los materiales con los que están fabricadas.

reemplazo de toallitas Una sola toallita puede liberar miles de fibras microscópicas al entrar en contacto con el agua. WEB

El problema de fondo: microplásticos que no desaparecen Para Science Direct, muchas toallitas están elaboradas con fibras sintéticas como poliéster (PET), nailon o polipropileno. Estos materiales, diseñados para ser resistentes, no se degradan completamente cuando se descartan.

muchas toallitas están elaboradas con como o Estos materiales, diseñados para ser resistentes, completamente cuando se descartan. En lugar de descomponerse de forma natural, se fragmentan en partículas cada vez más pequeñas. Este proceso, conocido como fragmentación, da lugar a los microplásticos: diminutas fibras que pueden persistir durante años en el ambiente.

cada vez más pequeñas. Este proceso, conocido como fragmentación, da lugar a los microplásticos: que pueden persistir durante años en el ambiente. Factores como la humedad, la fricción durante el uso o el paso por sistemas de alcantarillado aceleran este desgaste. Incluso la exposición a la luz y al calor contribuye a que se desprendan miles de microfibras invisibles. Uno de los puntos más cuestionados es el etiquetado de algunas toallitas como “desechables por el inodoro” En la práctica, muchas de ellas no se desintegran como se indica, sino que continúan su recorrido hasta plantas de tratamiento de agua, donde no siempre logran ser filtradas completamente.

reemplazo de toallitas Los microplásticos terminan en ríos, lagos y océanos. WEB