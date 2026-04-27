27 de abril de 2026 - 19:35

Por qué la esponja está dejando de utilizarse en la limpieza y cual es la alternativa más saludable

Investigaciones recientes advierten que unas esponjas liberan microplásticos durante su uso en la limpieza, impulsando la búsqueda de opciones más sostenibles.

Pequeños cambios en los hábitos de limpieza pueden generar un efecto positivo sostenido en el tiempo.

Pequeños cambios en los hábitos de limpieza pueden generar un efecto positivo sostenido en el tiempo.

Foto:

WEB
Por Lucas Vasquez

Durante años, las esponjas (especialmente las llamadas “mágicas”) se convirtieron en opciones efectivas para eliminar manchas difíciles sin esfuerzo. Su capacidad para limpiar sin productos químicos adicionales las posicionó como una solución práctica en millones de hogares. Sin embargo, detrás de esa eficacia hay un efecto poco visible que comenzó a generar preocupación en la limpieza.

Leé además

si encontras una mandarina con moho en tu casa no la tires, tenes un tesoro

Si encontrás una mandarina con moho en tu casa no la tires, tenés un tesoro

Por Redacción Por Las Redes
Durante años fue un elemento básico del baño, pero hoy su uso empieza a ser cuestionado.

Por qué el cepillo del inodoro está dejando de usarse en el baño y cual es la alternativa más saludable

Por Lucas Vasquez

A medida que se estudia más el impacto de los materiales sintéticos en el ambiente, ciertos elementos de uso diario empiezan a ser reevaluados. En este contexto, la esponja tradicional dejó de ser solo un objeto de limpieza para convertirse en parte de un debate más amplio sobre contaminación y hábitos domésticos.

esponja que deja de usarse
La densidad del material influye en la cantidad de partículas liberadas.

La densidad del material influye en la cantidad de partículas liberadas.

El problema invisible: microplásticos que se liberan con cada uso

Las esponjas de melamina están fabricadas a partir de un polímero plástico que forma una estructura similar a una red rígida. Aunque al tacto parecen suaves, en realidad funcionan como una lija muy fina, capaz de desprender suciedad mediante fricción.

  • Esa misma propiedad que las hace efectivas es la que genera el problema. Con el uso, el material se va desgastando y desprende pequeñas partículas. Estas se fragmentan en microplásticos, es decir, residuos diminutos que no se perciben a simple vista pero que tienen un alto impacto ambiental.
  • Un estudio publicado en ACS Environmental Science & Technology analizó este fenómeno y estimó que una sola esponja puede liberar millones de fibras microscópicas a medida que se deteriora. A escala global, la cifra se vuelve significativa: se calcula que podrían liberarse más de un billón de estas partículas cada mes.
  • Una vez que estos residuos llegan al desagüe, pueden atravesar los sistemas de tratamiento de agua y terminar en ríos, lagos y océanos. Allí, son ingeridos por organismos acuáticos y pueden avanzar en la cadena alimentaria.
esponja que deja de usarse

Cuáles son las alternativas más saludables y sostenibles que ganan terreno

  1. Frente a este escenario, comenzaron a popularizarse opciones de limpieza más respetuosas con el ambiente. Entre las principales alternativas aparecen las esponjas de lufa natural, elaboradas a partir de una planta, que son biodegradables y no generan residuos plásticos.
  2. También se destacan los estropajos de fibra de coco o de cáscara de nuez, que ofrecen una buena capacidad de fregado sin recurrir a materiales sintéticos. Las esponjas de celulosa, por su parte, representan otra opción intermedia, ya que combinan absorción con menor impacto ambiental.
  3. Para limpiezas más profundas, algunas soluciones simples resultan igual de efectivas. Por ejemplo, el uso de bicarbonato de sodio aplicado sobre un paño de algodón permite remover suciedad sin generar residuos contaminantes. Del mismo modo, los estropajos de cobre pueden utilizarse en superficies resistentes, ofreciendo durabilidad y reutilización.

Adoptar estas alternativas no implica dejar de lado la eficacia. Muchas de ellas logran resultados comparables, con la ventaja de reducir la generación de microplásticos y disminuir el impacto ambiental.

esponja que deja de usarse
Al momento de reemplazarlos, hay que optar por opciones más sostenibles.

Al momento de reemplazarlos, hay que optar por opciones más sostenibles.

La esponja tradicional sigue siendo efectiva, pero su impacto invisible está llevando a reconsiderar su uso. La liberación de microplásticos durante su desgaste la convierte en una fuente cotidiana de contaminación que, aunque pequeña en cada hogar, puede ser significativa a gran escala.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El significado responde a un impacto positivo sin afectar la eficiencia de la limpieza.

Por qué la mopa está dejando de utilizarse en la limpieza y cuáles son las alternativas más saludables

Por Lucas Vasquez
cuanto cobra un operario de limpieza en argentina en mayo 2026

Cuánto cobra un operario de limpieza en Argentina en mayo 2026

Los vidrios de casa lucirán limpios, desempañados con una protección activa contra la condensación que dura varios días.

Evitá los vidrios empañados de casa con el cambio de clima: un solo ingrediente los mantiene sin humedad

Con los ingredientes correctos, empieza a recuperar el brillo que la nafta pudo haber opacado.

Cómo quitar las manchas de nafta sobre la pintura del auto con ingredientes que solo tenemos en casa