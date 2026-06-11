11 de junio de 2026 - 14:30

Añade 1 cucharada al agua de remojo y las toallas manchadas lucirán como nuevas en el primer lavado sin necesidad de frotar

Puede ayudar a aflojar manchas y olores antes del lavado, siempre que se use con agua tibia y jabón adecuado.

Añade 1 cucharada al agua de remojo y las toallas manchadas lucirán como nuevas en el primer lavado sin necesidad de frotar (1)
Por Andrés Aguilera

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El truco no reemplaza un lavado correcto ni funciona como magia en manchas muy antiguas, pero ayuda a ablandar residuos, neutralizar olores y preparar la tela para que el jabón actúe mejor en el primer ciclo.

Por qué el bicarbonato ayuda con las toallas manchadas

El bicarbonato de sodio es un producto doméstico usado en limpieza porque ayuda a regular el pH del agua, reducir olores y desprender suciedad superficial. En toallas, su mayor ventaja está en el remojo: permite aflojar restos acumulados antes de llevarlas al lavarropas.

Añade 1 cucharada al agua de remojo y las toallas manchadas lucirán como nuevas en el primer lavado sin necesidad de frotar (1)

Esto es especialmente útil cuando las toallas tienen manchas amarillentas, olor a humedad o zonas endurecidas por exceso de jabón y suavizante. La clave es usar poca cantidad y no mezclarlo con productos incompatibles sin saber cómo reaccionan.

Qué materiales se necesitan

Para este método no hace falta comprar productos caros. La mezcla funciona mejor con agua tibia, un jabón neutro y un recipiente donde las toallas puedan quedar completamente cubiertas.

  • 1 cucharada de bicarbonato de sodio: ayuda a aflojar residuos y olores.
  • Agua tibia: suficiente para cubrir las toallas por completo.
  • Jabón neutro: evita fórmulas demasiado agresivas para la fibra.
  • Recipiente o cubo grande: debe permitir que la tela quede sumergida sin apretarse.

Cómo hacer el remojo paso a paso

Primero llená el recipiente con agua tibia. No hace falta que esté hirviendo: si el agua está demasiado caliente, puede dañar algunas fibras o fijar ciertas manchas, especialmente las de origen orgánico.

Después agregá 1 cucharada de bicarbonato de sodio y una pequeña cantidad de jabón neutro. Mezclá bien hasta que el bicarbonato se disuelva lo más posible y colocá las toallas dentro del recipiente.

Lo ideal es dejarlas en remojo entre 30 minutos y 1 hora. Si tienen olor fuerte a humedad, pueden quedar un poco más, pero no conviene olvidarlas muchas horas en agua sucia porque eso puede empeorar el olor.

Añade 1 cucharada al agua de remojo y las toallas manchadas lucirán como nuevas en el primer lavado sin necesidad de frotar (2)

Luego escurrí las toallas sin retorcerlas en exceso y lavalas en lavarropas con un ciclo adecuado. Usá la cantidad justa de jabón: demasiado detergente puede dejar residuos y volver la tela más áspera.

Errores que arruinan el resultado

Uno de los errores más comunes es agregar demasiado bicarbonato. Más cantidad no siempre limpia mejor y puede dejar restos blancos si no se enjuaga bien. También conviene evitar el exceso de suavizante, porque reduce la absorción de las toallas.

Otro punto importante es el secado. Una toalla que queda húmeda por muchas horas puede volver a oler mal aunque haya sido lavada correctamente. Lo mejor es secarla en un lugar ventilado, sin amontonarla.

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