Las freidoras de aire pasaron de moda: el electrodoméstico que resuelve su mayor problema e incluso cocina pizzas familiares

El nuevo estándar de 30 litros permite cocinar una pizza de tamaño familiar y programar secuencias de calor automáticas, superando el límite del cestillo tradicional.

Las freidoras de aire no van más: este es el modelo superador que las reemplazará.

Las freidoras de aire, consolidadas durante años como la opción más práctica en las cocinas, enfrentan su propio techo tecnológico: el espacio. La limitación del cestillo tradicional ha impulsado la migración hacia los hornos de convección con función Air Fry, capaces de procesar hasta 30 litros de alimentos simultáneamente.

Para las familias que regresan a casa tarde, la freidora de aire compacta se ha vuelto un obstáculo logístico que obliga a turnos de cocción repetitivos para servir a tres o cuatro personas. Este cuello de botella ha abierto el mercado para el modelo HAF-SO30LBK de HTC, un híbrido que combina la rapidez de la circulación de aire caliente con la amplitud de un horno de banco de 30 litros.

¿Cómo funciona la automatización térmica de este horno? El dispositivo opera con una potencia de 1800 vatios y una pantalla táctil que gestiona 18 programas preajustados. Su capacidad permite introducir pizzas de formato generoso o distribuir bandejas de verduras en una superficie más amplia, eliminando la necesidad de dividir las porciones en dos tandas. Además del modo Air Fry, el equipo funciona como deshidratador, grill y calentador de platos.

La tecnología de este horno permite la programación de secuencias térmicas automáticas. Un usuario puede configurar el sistema para que inicie a 200 °C durante quince minutos para sellar o dorar una carne, y que el software baje automáticamente la temperatura a 170 °C para completar la cocción lenta sin intervención humana. Este método asegura que los jugos de cortes como el lombo de cerdo se redistribuyan correctamente antes del reposo.

Aislamiento y accesorios: qué más ofrece el horno de banco A diferencia de los modelos de cestillo, el horno cuenta con una puerta de cinco capas y doble cristal para minimizar la pérdida de calor. El rango de temperatura, ajustable entre 30 °C y 230 °C, junto con un temporizador de hasta 12 horas, habilita funciones de deshidratación de largo aliento que las freidoras estándar no pueden sostener por diseño.

La integración de accesorios específicos, como la bandeja galvanizada y el vassoio para pizza, busca sustituir electrodomésticos individuales en la cocina de uso diario. La evolución hacia este formato de 30 litros responde a una fatiga del usuario por el espacio reducido, priorizando la uniformidad en la distribución del aire caliente sobre la portabilidad de los modelos compactos.