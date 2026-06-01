Consejos para las personas que usan freidora de aire todos los días en casa

La freidora de aire se volvió un electrodoméstico diario en la casa porque permite cocinar rápido, con menos aceite y sin prender el horno. Pero usarla todos los días exige algunos cuidados para evitar mal olor, cocción despareja, sobrecalentamiento o desgaste prematuro.

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El problema más común no está en el aparato, sino en los hábitos: llenar demasiado la canasta, no limpiarla después de cada uso, usar aerosoles inadecuados o apoyarla en lugares sin ventilación.

La freidora de aire cocina con circulación de aire caliente. Si la canasta está demasiado cargada, el aire no circula bien y la comida queda dorada por fuera, pero mal cocida en algunas partes.

El USDA recomienda cocinar los alimentos hasta alcanzar temperaturas internas seguras y evitar el sobrellenado, porque puede impedir una cocción pareja.

Si hay mucha cantidad, conviene cocinar en tandas. Lleva unos minutos más, pero el resultado queda mejor y más seguro.

2. Limpiá la canasta después de cada uso

Las migas, grasa y restos pegados pueden generar humo, olor fuerte y sabor extraño en la siguiente preparación.

Lo ideal es esperar a que se enfríe, retirar la canasta y lavarla con agua tibia, detergente y una esponja suave.

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No conviene raspar con virulana ni objetos metálicos, porque pueden dañar el antiadherente.

3. Cuidado con los aerosoles de cocina

Muchos aerosoles pueden dejar residuos pegajosos sobre la canasta y deteriorar el recubrimiento antiadherente con el tiempo.

Una opción más segura es usar apenas aceite con pincel, servilleta o pulverizador reutilizable apto para aceite.

La comida no necesita quedar bañada en grasa: una capa fina alcanza para mejorar textura y dorado.

4. Dejala respirar mientras funciona

La freidora debe apoyarse sobre una superficie firme, resistente al calor y con espacio alrededor. No conviene usarla pegada a la pared, debajo de alacenas bajas o cerca de cortinas.

El calor necesita salir por las ventilaciones. Si quedan tapadas, el aparato puede trabajar peor y calentarse más de la cuenta.

También conviene evitar zapatillas eléctricas sobrecargadas, porque es un electrodoméstico de alto consumo durante pocos minutos.

5. No la dejes funcionando sin mirar

Aunque tenga temporizador, no conviene irse de casa o dejarla completamente desatendida. Algunos modelos tuvieron antecedentes de fallas y recalentamientos en distintos mercados.

Si aparece olor a quemado, humo excesivo, ruido raro o el cable calienta demasiado, hay que apagarla y desenchufarla.