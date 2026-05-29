29 de mayo de 2026 - 16:11

Consejos para las personas que usan microondas todos los días en casa

Usarlo bien no es solo apretar el botón: hay que elegir recipientes adecuados, revolver la comida y respetar el tiempo de reposo.

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La mayoría de los errores no vienen del aparato, sino de la forma de uso: recipientes inadecuados, comida sin revolver, tapas cerradas herméticamente o falta de limpieza.

1. Usá recipientes aptos para microondas

No todos los plásticos sirven para calentar comida. Lo más seguro es usar vidrio, cerámica o recipientes que indiquen claramente que son aptos para microondas.

Los envases descartables, bandejas de delivery, potes de yogur o recipientes dañados pueden deformarse o no estar pensados para altas temperaturas.

También hay que evitar metales, papel aluminio y utensilios metálicos, porque pueden generar chispas y dañar el aparato.

2. No cierres los recipientes herméticamente

Cuando se calienta comida, se genera vapor. Si el recipiente está completamente cerrado, puede acumular presión y saltar la tapa.

Lo ideal es cubrir de forma suelta, dejando una pequeña salida para el vapor. Eso ayuda a evitar salpicaduras sin crear presión interna.

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También conviene tener cuidado al destapar: el vapor puede quemar más que el plato caliente.

3. Revolvé o girá la comida

El USDA advierte que los microondas pueden calentar de manera despareja y dejar “puntos fríos” donde sobrevivan bacterias.

Por eso, al recalentar comida, conviene revolver a mitad del proceso o girar el plato si el microondas no tiene bandeja giratoria.

En comidas espesas, como guisos, arroz, pastas o salsas, revolver es todavía más importante para que el calor llegue al centro.

4. Respetá el tiempo de reposo

Después de que termina el microondas, la comida sigue distribuyendo calor durante unos minutos. Ese tiempo de reposo ayuda a terminar la cocción y emparejar la temperatura.

El USDA recomienda dejar reposar los alimentos al menos 3 minutos después de retirarlos, especialmente en preparaciones que necesitan calentarse por completo.

Comer apenas suena la alarma puede dejar zonas muy calientes y otras tibias.

5. Limpiá las salpicaduras cuanto antes

Las manchas de comida pegadas generan olor, humo y pueden afectar el funcionamiento si se acumulan durante mucho tiempo.

Una limpieza simple es calentar un bowl con agua y unas rodajas de limón durante un minuto o dos, dejar actuar el vapor y pasar un paño.

No conviene usar productos abrasivos fuertes ni raspar con elementos metálicos.

6. No uses el microondas como estante

Apoyar objetos arriba del microondas puede tapar ventilaciones o acumular calor. También aumenta el riesgo de que algo caiga al abrir la puerta.

El aparato necesita espacio para ventilar. Si está encajonado, puede calentarse más de lo recomendable.

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