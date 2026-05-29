Los potes de dulce de leche suelen terminar en la basura apenas se vacían, pero tienen una ventaja enorme para el reciclaje: son resistentes, tienen tapa y un tamaño ideal para crear objetos útiles o decorativos. La propuesta más simple es convertirlos en un conjunto de mini macetas decorativas o contenedores para baño, escritorio, cocina o lavadero.
Materiales necesarios para el reciclaje
- Potes de dulce de leche vacíos y limpios.
- Agua caliente, detergente y alcohol.
- Pintura acrílica, aerosol o pintura a la tiza.
- Pincel, esponja o rodillo chico.
- Lija fina.
- Hilo sisal, cordón, puntilla o cinta decorativa.
- Silicona caliente o pegamento fuerte.
- Punzón o clavo caliente si se usarán como maceta.
- Suculentas, flores secas, piedras decorativas o velas LED.
Paso a paso para transformarlos
- Lavá el pote con agua caliente y detergente para sacar restos de dulce.
- Secalo muy bien para evitar humedad y olor.
- Pasá alcohol por el exterior para desengrasar la superficie.
- Lijá suavemente si el plástico es muy brillante.
- Aplicá una primera mano de pintura.
- Dejá secar y sumá una segunda mano si hace falta.
- Decorá el borde con hilo sisal, puntilla o cordón.
- Usalo como organizador, maceta o contenedor decorativo.
Opción 1: mini maceta para suculentas
Reciclaje no tires los potes de dulce de leche y convertilos en un maravilloso adorno para tu hogar (3)
Si el pote se va a usar como maceta, hay que hacer agujeros en la base. Ese paso es fundamental para que el agua drene y las raíces no se pudran.
Después se puede agregar una capa de piedritas, tierra liviana y una suculenta pequeña. Queda muy bien en cocina, balcón o escritorio.
Opción 2: organizador para baño o escritorio
Reciclaje no tires los potes de dulce de leche y convertilos en un maravilloso adorno para tu hogar (4)
Con tapa, el pote sirve para guardar algodones, broches, gomitas, clips, botones, hilos, tornillos o accesorios chicos.
Para que no parezca un envase reutilizado sin intención, conviene decorar todos los potes con la misma paleta: blanco, beige, negro mate o tonos tierra.
Opción 3: portavelas con luz LED
Reciclaje no tires los potes de dulce de leche y convertilos en un maravilloso adorno para tu hogar (1)
Otra opción decorativa es usarlo como base para una vela LED. No conviene usar velas reales, porque el plástico puede calentarse o deformarse.
Con pintura clara y una cinta rústica alrededor, queda como un adorno cálido para estantes, mesas auxiliares o rincones del hogar.