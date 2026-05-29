29 de mayo de 2026 - 14:27

Reciclaje: no tires los potes de dulce de leche y convertilos en un maravilloso adorno para tu hogar

Con limpieza, pintura y algunos detalles simples, esos envases rígidos pueden transformarse en macetas, organizadores o lámparas decorativas.

Reciclaje no tires los potes de dulce de leche y convertilos en un maravilloso adorno para tu hogar (2)
Por Andrés Aguilera

Los potes de dulce de leche suelen terminar en la basura apenas se vacían, pero tienen una ventaja enorme para el reciclaje: son resistentes, tienen tapa y un tamaño ideal para crear objetos útiles o decorativos. La propuesta más simple es convertirlos en un conjunto de mini macetas decorativas o contenedores para baño, escritorio, cocina o lavadero.

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Materiales necesarios para el reciclaje

  • Potes de dulce de leche vacíos y limpios.
  • Agua caliente, detergente y alcohol.
  • Pintura acrílica, aerosol o pintura a la tiza.
  • Pincel, esponja o rodillo chico.
  • Lija fina.
  • Hilo sisal, cordón, puntilla o cinta decorativa.
  • Silicona caliente o pegamento fuerte.
  • Punzón o clavo caliente si se usarán como maceta.
  • Suculentas, flores secas, piedras decorativas o velas LED.

Paso a paso para transformarlos

  • Lavá el pote con agua caliente y detergente para sacar restos de dulce.
  • Secalo muy bien para evitar humedad y olor.
  • Pasá alcohol por el exterior para desengrasar la superficie.
  • Lijá suavemente si el plástico es muy brillante.
  • Aplicá una primera mano de pintura.
  • Dejá secar y sumá una segunda mano si hace falta.
  • Decorá el borde con hilo sisal, puntilla o cordón.
  • Usalo como organizador, maceta o contenedor decorativo.

Opción 1: mini maceta para suculentas

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Si el pote se va a usar como maceta, hay que hacer agujeros en la base. Ese paso es fundamental para que el agua drene y las raíces no se pudran.

Después se puede agregar una capa de piedritas, tierra liviana y una suculenta pequeña. Queda muy bien en cocina, balcón o escritorio.

Opción 2: organizador para baño o escritorio

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Con tapa, el pote sirve para guardar algodones, broches, gomitas, clips, botones, hilos, tornillos o accesorios chicos.

Para que no parezca un envase reutilizado sin intención, conviene decorar todos los potes con la misma paleta: blanco, beige, negro mate o tonos tierra.

Opción 3: portavelas con luz LED

Reciclaje no tires los potes de dulce de leche y convertilos en un maravilloso adorno para tu hogar (1)

Otra opción decorativa es usarlo como base para una vela LED. No conviene usar velas reales, porque el plástico puede calentarse o deformarse.

Con pintura clara y una cinta rústica alrededor, queda como un adorno cálido para estantes, mesas auxiliares o rincones del hogar.

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