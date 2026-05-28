No tires las bandejas de telgopor donde viene la carne, tenés un tesoro: 6 usos útiles para el hogar

Las bandejas de telgopor donde suele venir la carne terminan casi siempre en la basura. Sin embargo, cada vez más personas descubren que pueden reutilizarse de formas muy prácticas dentro del hogar. Gracias a su material liviano y resistente a la humedad, estas bandejas se transformaron en una de las tendencias más curiosas del reciclaje doméstico.
Además de ayudar a reducir residuos, permiten resolver problemas cotidianos sin gastar dinero.
1. Semilleros para huertas
Uno de los usos más populares consiste en utilizarlas como base para germinar semillas o pequeñas plantas.
2. Organizadores de cajones
También sirven para separar maquillaje, tornillos o elementos pequeños que suelen generar desorden.
3. Protector para pisos
Muchas personas las colocan debajo de macetas para evitar manchas de humedad.
4. Bandejas para pintura
Gracias a su impermeabilidad, funcionan perfectamente para proyectos de bricolaje y manualidades.
5. Aislante para mascotas
El telgopor ayuda a conservar temperatura y puede utilizarse bajo cuchas o cajas de animales pequeños.
6. Bases para manualidades infantiles
Su textura liviana permite recortar y pintar fácilmente.
Una tendencia que mezcla ahorro y reciclaje
El auge del reciclaje demuestra que muchos objetos cotidianos todavía tienen valor después de su uso original. Las bandejas de telgopor son un claro ejemplo de cómo reutilizar materiales simples puede mejorar la organización y funcionalidad del hogar.