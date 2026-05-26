Las cáscaras de huevo no las tires, son un tesoro en casa: las 3 ideas curiosas que le dan valor

Las cáscaras de huevo siempre terminan en la basura sin pensar en todo el potencial que esconden. Gracias a su composición rica en calcio y textura resistente, pueden reutilizarse en distintas tareas de casa y de jardinería de manera práctica y ecológica.

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Además de ser fáciles de aprovechar, estas soluciones caseras permiten darle una segunda vida a un elemento que aparece todos los días en la cocina. Desde proteger plantas hasta limpiar ollas difíciles, existen varias formas sencillas de convertirlas en un recurso útil dentro del hogar.

Uno de los usos más conocidos de las cáscaras de huevo consiste en emplearlas como barrera natural contra ciertas plagas del jardín, especialmente babosas y caracoles. La textura filosa de los fragmentos triturados dificulta el desplazamiento de estos animales y ayuda a mantener alejadas las plantas más delicadas.

Este método resulta especialmente útil para quienes buscan evitar pesticidas químicos en espacios donde hay mascotas, niños o cultivos comestibles.

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Semilleros biodegradables para cultivar desde cero

Otra alternativa muy práctica es reutilizar las mitades de las cáscaras como pequeños recipientes para germinar semillas. Gracias a su forma y tamaño, funcionan como mini macetas biodegradables que luego pueden trasplantarse directamente a la tierra.

Materiales necesarios

Mitades de cáscaras de huevo.

de huevo. Tierra fértil o sustrato.

o sustrato. Semillas.

Aguja o alfiler.

o alfiler. Cartón de huevos para sostenerlas.

Paso a paso

Lavá cuidadosamente las cáscaras partidas al medio. Hacé un pequeño orificio en la base con una aguja para facilitar el drenaje. Colocalas sobre un maple o cartón de huevos para mantenerlas firmes. Agregá tierra y coloca las semillas elegidas. Humedecé con poca agua y deja el semillero en un lugar iluminado. Cuando broten las plantas, rompé apenas la base de la cáscara y trasplantá todo directamente al jardín o una maceta.

Cómo realizar una pasta abrasiva casera para limpiar ollas y sartenes

Las cáscaras también pueden convertirse en un excelente recurso para remover restos de comida adheridos en objetos de cocina. Al triturarlas de manera gruesa, funcionan como un abrasivo natural que ayuda a despegar suciedad difícil sin recurrir a productos agresivos.

Materiales necesarios

Cáscaras de huevo limpias.

de huevo limpias. Agua caliente.

caliente. Jabón para platos.

para platos. Recipiente pequeño.

pequeño. Esponja o paño.

Paso a paso

Triturá las cáscaras hasta obtener pequeños granos gruesos. Colocalos en un recipiente. Agregá un poco de jabón para platos y agua caliente hasta formar una pasta. Usá la mezcla sobre ollas, sartenes o fuentes con restos quemados. Frotá suavemente con una esponja y luego enjuaga bien.

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Las cáscaras de huevo demuestran que muchos elementos considerados basura todavía tienen mucho para ofrecer. Con creatividad y algunos materiales básicos, es posible reutilizarlas para proteger distintos objetos de casa.