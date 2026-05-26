Así es la increíble cancha de básquet que Migue Granados tiene en su casa

En varias oportunidades, Migue Granados manifestó su pasión por el básquet . Tan grande es su amor a ese deporte que cuenta con una increíble colección de camisetas de la NBA, como también con una impresionante cancha en el exterior de su casa.

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El humorista, como buen fanático de liga internacional de básquet, sigue de cerca la carrera del argentino Facundo Campazzo, a quién entrevistó apenas llegó a los Denver Nuggets. Incluso, invitó al profesional a jugar en su hogar.

En muchos de los videos publicados, el hijo de Pablo Granados se muestra muy feliz de haber cumplido su sueño y tener una cancha de básquet en su casa.

Migue Granados Así es la cancha de básquet dentro de la casa de Migue Granados. Web

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En abril de 2021, el humorista había anunciado con un video de Instagram que estaba terminando la cancha. En la grabación se puede ver a Migue pintando las líneas de la misma. “Más cerca del sueño”, redactó el fanático en su cuenta de Instagram.

Así es la increíble cancha de básquet de Migue Granados

A la hora de armar su propia casa, Migue Granados tenía todo muy bien pensado. En el enorme parque construyó su propia cancha de básquet y en el piso grabó las siglas OB por Orange Beer, la marca que se inventó para su propia imagen.

Migue Granados Así es la cancha de básquet dentro de la casa de Migue Granados. Web

Migue Granados Así es la cancha de básquet dentro de la casa de Migue Granados. Web

Si bien no se sabe con exactitud dónde vive el humorista, a través de las redes sociales ha compartido imágenes de su casa y deja ver que se trata de un barrio privado, alejado del centro de la ciudad. De esta manera, disfruta de la tranquilidad y el verde.

Declarado fan de la NBA, el creador de Olga se mostró varias veces en redes en el patio de su casa donde se pudo ver que cuenta con un gran parquizado y a varios metros de la cancha de básquet se encuentra una piscina inmensa que con un camino de baldosones se llega a la galería de la casa.