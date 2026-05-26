26 de mayo de 2026 - 09:24

Modelo desde los 12 años, coach y madre: quién es la Miss Universo Argentina 2026

Tamara Rogouski, oriunda de Misiones, se consagró como "la mujer más linda del país". Representará en el certamen internacional en noviembre próximo.

Tamara Rogouski fue elegida Miss Universo Argentina 2026

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Tamara Rogouski fue elegida Miss Universo Argentina 2026

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

La representante de Misiones, Tamara Rogouski, se convirtió este lunes en la nueva Miss Universo Argentina 2026 y será la encargada de representar al país en la próxima edición internacional del certamen, que se realizará en noviembre en Puerto Rico.

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Tamara Rogouski fue elegida Miss Universo Argentina 2026
Tamara Rogouski fue elegida Miss Universo Argentina 2026

Tamara Rogouski fue elegida Miss Universo Argentina 2026

La joven oriunda de Puerto Iguazú se impuso entre 31 candidatas de todo el país durante la gala celebrada anoche en el Teatro Metropolitan.

Además de quedarse con la corona principal, Rogouski también obtuvo el reconocimiento a “mejor rostro” de la competencia.

Una modelo con experiencia internacional

Tamara Rogouski tiene 28 años y trabaja como modelo desde los 12. A lo largo de su carrera participó en pasarelas y campañas tanto en Argentina como en Paraguay.

Pero su perfil va mucho más allá del modelaje: es licenciada en marketing, coach ontológica y mamá de una niña llamada Sophi.

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Durante el certamen logró destacarse no sólo por su desempeño en la pasarela, sino también por el mensaje personal que compartió frente al jurado y el público.

“Estoy con todas las emociones a flor de piel. Casi que no tengo palabras... Para mí esto es un orgullo inmenso. Fue un camino de mucho trabajo, mucha dedicación y compromiso”, expresó emocionada tras recibir la corona.

También agregó: “Sé que Dios está obrando y tiene un propósito muy grande a través de este camino que estoy haciendo”.

Tamara Rogouski fue elegida Miss Universo Argentina 2026
Tamara Rogouski fue elegida Miss Universo Argentina 2026

Tamara Rogouski fue elegida Miss Universo Argentina 2026

Cómo fue la final de Miss Universo Argentina

La competencia se realizó el lunes 25 de mayo por la noche y contó con la conducción de Giuliano Fessia.

El jurado estuvo integrado, entre otros, por Coty Romero, el periodista Gustavo Méndez y distintas exreinas de belleza.

Las participantes fueron evaluadas en entrevistas, desfiles, pruebas de pasarela y presentaciones artísticas.

La primera finalista fue Daiana Pereyra, representante de La Pampa.

De esta manera, Rogouski sucederá a Aldana Masset, quien había representado a Argentina en la edición 2025 del certamen realizada en Tailandia y ganada por la mexicana Fátima Bosch.

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