Ca7riel y Paco Amoroso hicieron estallar Mendoza con un show frenético, teatral y desbordante

Mendoza se sumó esta noche al universo desbordado de Ca7riel y Paco Amoroso . El dúo argentino llegó este domingo al Arena Maipú Stadium con el Free Spirits World Tour , una gira que venía de pasar por Buenos Aires, Rosario y Córdoba, y que encontró en la provincia una nueva escala de euforia, delirio escénico y conexión directa con el público.

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Ca7riel y Paco Amoroso: los músicos argentinos que transformaron el caos en un fenómeno internacional

El show comenzó a las 21.18 , con una gran afluencia de público y una ovación total desde los primeros segundos. La variedad de asistentes también fue una de las postales de la noche: jóvenes fanáticos, grupos de amigos, niños acompañados por sus familias y una audiencia dispuesta a entrar de lleno en el juego escénico del dúo.

El inicio fue con una fuerza inmediata. Entre gritos, saltos y celulares en alto, Ca7riel y Paco abrieron el recorrido con canciones que instalaron rápidamente el pulso de la noche. Sonaron momentos ligados a “No me sirve más” , “Nadanuevo” , “Ayayay” , “Muero” , “Mi diosa” y “#Tetas” , en una primera parte que combinó euforia, humor, provocación y una respuesta del público que no aflojó.

A las 21.37 , la puesta abrió un nuevo capítulo con un receso narrativo y una voz en off que introdujo el concepto del centro de bienestar . La propuesta escénica se convirtió entonces en una suerte de ritual absurdo, donde los ejercicios invitaban al público a participar y a cantar “como mantras”.

La pantalla reforzó ese universo con mensajes en inglés como “Love yourself”, mientras la voz del show conducía una experiencia entre lo espiritual, lo paródico y lo delirante. En ese tramo aparecieron pasajes más introspectivos, con frases como “no te rindas mujer” o “van a acompañarte en tu dolor”, antes de volver a encender el estadio con canciones como “Soy increíble”, “Vida loca”, “Goo goo ga ga”, “Impostor” y “Amigo”.

ESPECT- Catriel y Paco- 3 El Arena Maipú vibró con una puesta frenética, teatral y musicalmente poderosa, en el marco del Free Spirits World Tour. Ramiro Gómez/ Los Andes

Uno de los momentos más cercanos llegó cuando Paco tomó la palabra y saludó al público: “¿Cómo están? Estamos muy felices de estar acá. El primer videoclip lo filmamos en Mendoza”. La frase generó una reacción inmediata y terminó de sellar la complicidad con la provincia.

Una banda afilada y un sonido espectacular

Más allá del delirio visual y del humor constante, el show confirmó la enorme solidez musical del proyecto. La banda sonó afilada, con una acústica que acompañó cada cambio de clima y arreglos que pasaron con naturalidad del funk al rock, del trap al pop y de la electrónica al groove más orgánico.

ESPECT- Catriel y Paco- 4 Paco Amoroso manejó el pulso de la noche con irreverencia, humor y una conexión permanente con el público mendocino. Ramiro Gómez/ Los Andes

Ca7riel volvió a desplegar su potencia como músico y performer, mientras Paco manejó con precisión ese carisma irreverente que lo convierte en una figura central de la escena. Hubo intervenciones, cánticos en complicidad con la banda, presentación de músicos “a su estilo” y un ida y vuelta constante con el público.

ESPECT- Catriel y Paco- 6 Entre guitarras, gestos teatrales y una presencia magnética, Ca7riel confirmó su lugar como uno de los performers más singulares de la escena argentina. Ramiro Gómez/ Los Andes

La segunda mitad elevó todavía más la energía con canciones como “Dumbai”, “Baby gangsta”, “Amino”, “Mi deseo / Badbitch”, “Todo ray”, “Cosas ricas”, “El único”, “La que puede”, “Coca cola” y “Haha”. Cada tema fue una escena propia: baile, pogo, coros, gestos teatrales y una entrega colectiva que convirtió al Arena Maipú en una fiesta desbordada.

El caos como forma de identidad

La recta final mantuvo el pulso arriba con “Lo quiero ya!”, un remix de canciones viejas, “Chapulín”, “Beto’s horns” y “Mediocre”. Antes del cierre, Paco volvió a provocar al público con su estilo directo e irreverente, mientras la puesta completaba el recorrido con la frase: “Proceso completo. You are free of mind”.

El final dejó al estadio completamente entregado. Entre ovaciones, gritos y una energía que no aflojaba, Ca7riel y Paco Amoroso se despidieron después de un show que fue mucho más que un recital: fue una experiencia sonora, visual, teatral y física.

ESPECT- Catriel y Paco- 5 De niños a jóvenes fanáticos y adultos curiosos, el público mendocino se entregó al universo de Ca7riel y Paco Amoroso y deliró cada momento del show. Ramiro Gómez/ Los Andes

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Mendoza recibió al dúo en plena expansión internacional y respondió con intensidad. Ca7riel y Paco ofrecieron una noche excesiva, brillante y desfachatada, donde cada aparente desorden tuvo ritmo, precisión y sentido. Un caos de 90 minutos bien arriba, perfectamente calculado, que hizo vibrar al Arena Maipú y confirmó por qué hoy ocupan un lugar singular dentro de la música argentina.