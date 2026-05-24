24 de mayo de 2026 - 18:19

Una obra de teatro mendocina se lució en un importante festival de Colombia

"Orfeo y Eurídice", dirigida por Facundo Pennesi, fue seleccionada para participar de un importante festival de teatro en Bogotá.

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

La obra "Orfeo y Eurídice", escrita por César Brie y dirigida por el mendocino Facundo Pennesi, representó a Mendoza en el FESTA – Festival de Teatro Alternativo de Bogotá, uno de los encuentros escénicos más importantes de Latinoamérica.

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El FESTA es un festival con más de tres décadas de trayectoria, organizado por la Corporación Colombiana de Teatro, que reúne a grupos nacionales e internacionales y propone una programación atravesada por la memoria, la resistencia, la creación contemporánea y el pensamiento crítico. En su edición 2026, además, el festival rindió homenaje al Teatro La Candelaria por sus 60 años de historia, reconociendo su aporte fundamental al teatro latinoamericano.

La función de "Orfeo y Eurídice" se realizó el 17 de mayo en el Teatro La Candelaria de Bogotá, considerado uno de los teatros más emblemáticos y reconocidos de Latinoamérica. La presentación formó parte de una jornada con entradas agotadas y tuvo una gran recepción por parte del público, que despidió la obra con una fuerte ovación.

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La participación tuvo una relevancia especial, ya que "Orfeo y Eurídice" fue seleccionada entre más de 650 obras postuladas de distintas partes del mundo, integrando la programación internacional del festival. Además, el elenco recibió un importante reconocimiento por su participación en el encuentro.

Una obra de teatro premiada

Este logro internacional se suma al importante recorrido que la obra viene construyendo durante el último año en Mendoza. "Orfeo y Eurídice" fue reconocida en distintos espacios y festivales, obteniendo numerosos premios y distinciones en el Festival de Teatro de Estrenos y en los Premios Arnold, donde se destacó en rubros vinculados a la producción, la actuación, la iluminación, la dirección y la propuesta escénica integral.

Después de su paso por Bogotá, volverá a presentarse en Mendoza el próximo 20 de junio en la Nave Cultural, en una función que permitirá compartir con el público local esta experiencia internacional y celebrar el recorrido de una obra mendocina que continúa proyectándose dentro y fuera del país.

El próximo año, volverá a Colombia ya que ha sido seleccionada para formar parte del Festival Internacional de Arte Queer en Cali.

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