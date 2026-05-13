Acústico y coral: cómo será el show tributo a Gustavo Cerati que se verá en el teatro Independencia

La abundancia de shows tributos en la provincia sorprende cada vez más: algunos van detrás del cover, otros reproducen a exactitud la musicalidad con performance incluida, y otros (los más arriesgados) buscan ir un poco más allá. Por eso, cuando aparece una propuesta que decide correrse del homenaje calcado el resultado puede transformarse en algo mucho más interesante: una relectura. O, mejor aún, un redescubrimiento.

Este sábado 16 de mayo a las 21, el Teatro Independencia será escenario de una nueva edición de “ Cerati Vivo ”, un espectáculo que propone sumergirse en el universo del ex líder de Soda Stereo desde un lugar menos obvio: el formato acústico y coral. Las entradas ya están disponibles a través de EntradaWeb.com.ar.

La idea no pasa por replicar un recital histórico ni por imitar los gestos de Cerati. Todo lo contrario. La apuesta consiste en desmontar el andamiaje eléctrico para observar qué queda cuando las canciones aparecen "desnudas". La formación reúne a músicos mendocinos con una precisión quirúrgica para trabajar climas y texturas. La dirección musical y las guitarras están a cargo de Edgardo Povez; Marcelo Muñoz asume la voz principal; Federico Zuin se encarga del bajo; y Pablo Sánchez aporta batería y percusión. Pero el verdadero elemento diferencial aparece con la participación del Coro Vinum Liberum, dirigido por Javier Rodríguez.

Y hay algo más: el repertorio fue diseñado como un recorrido cronológico por toda la discografía del músico, incluyendo una canción representativa de cada álbum, tanto de su etapa solista como de Soda Stereo. Sí: una idea excelente.

"La idea de realizar este homenaje acústico y coral a Cerati nace porque hay una gran cantidad de tributos que se hacen de la forma más convencional, es decir, con la banda eléctrica, tanto de Soda Stereo como de su etapa solista", apunta Povez. "Entonces, lo que inspiró esta propuesta fue justamente ir a la esencia de las canciones. Ahí está la diferencia marcada con lo que tradicionalmente se suele ver en los escenarios”.

-En la presentación hablan de “despojar” las canciones para encontrar su esencia. ¿Qué descubrieron en ese proceso?

- Cuando hablamos de despojar toda la parte eléctrica y esa sonoridad, no quiere decir que dejemos de lado los arreglos en cuanto a armonías y ciertas melodías. Más bien, vamos a encontrarnos con la esencia de cuando fueron creadas las canciones, ya que generalmente, cuando un compositor crea una obra, lo hace desde su instrumento principal. En este caso, Gustavo era guitarrista, entonces muchas de esas canciones nacieron primero en la guitarra, antes de ser producidas en estudio con toda la banda y toda la sonoridad eléctrica. Ese fue, desde el comienzo, uno de los objetivos y la consigna principal. También, el hecho de incorporar un coro surgió para dar respuesta a ciertas sonoridades que el coro puede sostener con las distintas voces. Muchas veces esos arreglos están originalmente hechos con teclados o instrumentos de cuerdas. Entonces, el coro puede añadir, a través del color vocal, ese tipo de arreglos y esa manera de sostener elementos musicales que son esenciales. Por ejemplo, podría mencionar los sikus que aparecen al comienzo de "Cuando pase el temblor". Ese tipo de arreglos se sostienen con los coros. Mientras la armonía está sonando, uno puede escuchar ese arreglo a través del coro y con una armonía vocal muy interesante. Ahí es donde también se luce el trabajo del arreglo.

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- ¿Creen que este formato más desnudo permite apreciar mejor su faceta como compositor?

- Lo interesante que uno descubre cuando empieza a aprender y sacar las canciones de Gustavo Cerati es cómo aparecen notables influencias de la música británica, mayormente, pero también influencias locales, como Spinetta o bandas de los años 70. Es evidente que esa mezcla generaba algo que siempre le interesó mucho a él: descubrir algo nuevo y aportar una mirada distinta. Muchas veces lo tildaron de basarse en otras composiciones, pero en realidad él las usaba como punto de partida y solía mencionarlas en sus discos. Entonces, es súper interesante descubrir todos esos pequeños detalles, además, por supuesto, del gran conocimiento de armonías y construcción melódica que tenía. Entonces, también retomamos la idea de ir a la esencia de las composiciones al tocarlas en este formato acústico, que rescata la esencia de la composición inicial. Ese sonido primal que seguramente él descubrió y desde el cual empezó a construir la canción. Es como ir hacia atrás para tratar de encontrar la raíz. Por eso también es interesante ver cómo la gente, en presentaciones anteriores, descubre la música de esta manera: despojada de toda la parte eléctrica. Así puede apreciar la música en su esencia, casi en el alma y el espíritu de la composición.

- El espectáculo recorre tanto la etapa de Soda Stereo como la carrera solista de Cerati. ¿Cómo fue el proceso de selección de un tema por cada disco?

- Ha sido muy importante la selección del repertorio porque, además de presentar este espectáculo, queríamos hacer un recorrido por toda la obra de Cerati. Desde sus primeras composiciones hasta su último disco hay una variedad musical realmente muy rica. Entonces, no podíamos concentrarnos solamente en varios temas de un mismo álbum, habiendo tanto material. Pensamos que elegir una canción de cada disco podía rescatar el momento en el que él se encontraba cuando compuso cada obra: en qué lugar artístico y creativo estaba. También apunta a que la gente pueda escuchar esas canciones y descubrir la época en la que fueron compuestas y de qué manera. Las distintas etapas marcan fuertemente los criterios y la evolución que él iba teniendo como compositor.

-¿Hubo alguna canción que, al reinterpretarla en formato coral y acústico, te sorprendiera especialmente?

-Yo he sido el director creativo de este show y me sorprendió mucho el proceso porque inicialmente me tocó tomar todas las canciones y pasarlas al formato acústico. Particularmente, la canción "Vivo", que tiene una sonoridad muy eléctrica, al llevarla a este formato descubrí que posee una belleza sin igual. Creo que esa canción, en particular, es una obra maestra y por eso también terminó dando nombre al concierto. De alguna manera refleja que la obra de Cerati va a trascender siempre y que la gente va a poder seguir apreciándola. Eso es, justamente, lo que lo mantiene con nosotros: poder disfrutar de su música y emocionarnos con sus canciones. Y "Vivo", en especial, me parece profundamente emocionante.

-La música de Cerati atraviesa generaciones. ¿Qué observás en la reacción del público en estos homenajes que mantienen viva su figura?

-Creo que, en general, el público ha sido muy receptivo y nos sorprendió la manera en que respondió, porque la música de Cerati atraviesa generaciones. Entonces, podemos ver distintas familias asistiendo al show y cómo a cada persona le toca una fibra íntima diferente. Eso realmente nos emociona y nos confirma que lo que estamos haciendo tiene sentido. También sentimos que está bien presentar esta música desde un costado distinto, con otra perspectiva, otro enfoque. Es como pararse en otro lugar para observar la música de otra manera. Para nosotros es muy lindo ver cómo la gente se emociona de una forma distinta a la que suele emocionarse en los shows o espectáculos habituales.