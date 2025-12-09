9 de diciembre de 2025 - 11:25

Shakira homenajeó a Gustavo Cerati en su primer show en Buenos Aires y emocionó a los argentinos

La artista cantó, con la imagen del artista de fondo, una canción que hicieron juntos a principios de los 2000.

Sin previo aviso, la figura de Cerati apareció en una pantalla gigante. En ese momento el estadio estalló en gritos, aplausos y emoción. Envuelta en una mezcla de sorpresa y euforia colectiva, Shakira comenzó a interpretar “Día Especial” junto a la imagen del músico argentino generada por movimiento donde parecía que el artista revivía para cantar su tema junto a la colombiana.

La amistad entre Shakira y Gustavo Cerati

La canción, incluida en el álbum “Fijación Oral Vol. 1”, es una colaboración histórica entre Shakira y Cerati, fruto de una relación de amistad y admiración mutua que nació cuando ambos eran vecinos en Punta del Este, Uruguay. Ese vínculo artístico quedó inmortalizado en una de las baladas más queridas del repertorio de la cantante.

A lo largo de los años, Shakira destacó en múltiples entrevistas a Cerati como uno de los grandes artistas de su generación, una influencia clave y una figura irrepetible de la música latinoamericana. Incluso, en una entrevista que dio hace unos días con Marley evocó su memoria y la libreta donde anotaba frases, palabras y emociones que luego transformaba en canciones.

“Con Cerati viví tantos momentos inolvidables, me acuerdo que llevaba una libretita marrón y decía que era un coleccionista de palabras”, recordó Shakira en esa entrevista. Y agregó que el argentino decía: “Yo soy mejor con la música que con las palabras”.

“Eso para mí era una mentira porque era un letrista súper original y fantástico. Él decía que recurría a ese librito, qué buena idea la de Cerati”, relató.

