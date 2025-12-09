Shakira homenajeó a Gustavo Cerati en su primer show en Buenos Aires y emocionó a los argentinos

La artista cantó, con la imagen del artista de fondo, una canción que hicieron juntos a principios de los 2000.

Shakira y su recuerdo de Gustavo Cerati en su show en Buenos Aires.

Shakira y su recuerdo de Gustavo Cerati en su show en Buenos Aires. Shakira y su recuerdo de Gustavo Cerati en su show en Buenos Aires. gentileza Sin previo aviso, la figura de Cerati apareció en una pantalla gigante. En ese momento el estadio estalló en gritos, aplausos y emoción. Envuelta en una mezcla de sorpresa y euforia colectiva, Shakira comenzó a interpretar “Día Especial” junto a la imagen del músico argentino generada por movimiento donde parecía que el artista revivía para cantar su tema junto a la colombiana.

Porque Shakira conmovió al público de Buenos Aires con un hermoso homenaje a Gustavo Cerati, interpretando "Día Especial", una canción que escribieron juntos.



pic.twitter.com/idRQyq4ETL — Un poco de tendencias (@unpocotendencia) December 9, 2025 La amistad entre Shakira y Gustavo Cerati La canción, incluida en el álbum “Fijación Oral Vol. 1”, es una colaboración histórica entre Shakira y Cerati, fruto de una relación de amistad y admiración mutua que nació cuando ambos eran vecinos en Punta del Este, Uruguay. Ese vínculo artístico quedó inmortalizado en una de las baladas más queridas del repertorio de la cantante.

A lo largo de los años, Shakira destacó en múltiples entrevistas a Cerati como uno de los grandes artistas de su generación, una influencia clave y una figura irrepetible de la música latinoamericana. Incluso, en una entrevista que dio hace unos días con Marley evocó su memoria y la libreta donde anotaba frases, palabras y emociones que luego transformaba en canciones.

Shakira ft. Gustavo Cerati | Día Especial | Live Earth, Alemania 2007 "Con Cerati viví tantos momentos inolvidables, me acuerdo que llevaba una libretita marrón y decía que era un coleccionista de palabras", recordó Shakira en esa entrevista. Y agregó que el argentino decía: "Yo soy mejor con la música que con las palabras".