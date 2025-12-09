9 de diciembre de 2025 - 23:13

Así es la casa de Ricardo Darín en Palermo: construida en 1938 y un diseño clásico

La casa se convirtió con el tiempo en un refugio privado donde el actor encuentra tranquilidad lejos de la exposición pública.

Ricardo Darín y de Florencia Bas (1).jpg
Por Redacción Espectáculos

Ricardo Darín y su esposa, Florencia Bas, viven desde hace más de dos décadas en una imponente residencia ubicada en el barrio porteño de Palermo, una de las zonas más tradicionales y cotizadas de la Ciudad de Buenos Aires. La propiedad, construida en 1938, combina el peso de su pasado aristocrático con una remodelación pensada adaptarse a lo contemporáneo.

Ricardo Darín y de Florencia Bas (2).jpg

La nueva casa de Ricardo Darín

La fachada de la vivienda se conserva tal como fue concebida originalmente, respetando el perfil clásico del barrio y su identidad histórica. Puertas sólidas, líneas elegantes y una estructura imponente anticipan lo que se encuentra en el interior.

Al ingresar, los amplios ambientes y los grandes ventanales permiten que la luz natural sea protagonista y conectan visualmente los espacios con el jardín trasero. La sala de estar se destaca por una cuidada selección de mobiliario contemporáneo en tonos oscuros, una iluminación cálida y pisos de madera que aportan equilibrio y calidez, creando un ambiente sobrio y acogedor.

Los detalles de las habitaciones

La cocina refleja una estética moderna y funcional. Está equipada con electrodomésticos de última generación y cuenta con una isla central que funciona tanto como espacio de trabajo como para comidas informales y encuentros cotidianos. La combinación de madera y acero inoxidable define un estilo elegante, práctico y acorde al resto de la casa.

Los dormitorios mantienen una línea minimalista, con colores neutros y suaves que generan una atmósfera serena y luminosa, pensada para el descanso. Los baños acompañan ese concepto, con duchas amplias, bañeras de hidromasaje y terminaciones de alta calidad.

El jardín es uno de los grandes protagonistas de la propiedad. Se trata de un espacio verde amplio y cuidado, donde Darín disfruta de momentos de descanso junto a su familia y sus perros. La vegetación abundante crea un entorno natural que contrasta con el ritmo urbano de la ciudad.

En el fondo del terreno, una pileta ocupa una parte importante del patio y se integra con una zona de parrilla y un sector de descanso, ideales para reuniones sociales y encuentros familiares al aire libre. Entre las plantas del jardín, una especie de bajo mantenimiento y gran valor estético llamó especialmente la atención por adaptarse de manera armónica al entorno.

