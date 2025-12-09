Paula Chaves mostró su arbolito de Navidad y dejó a todos en shock: "Parece un gualicho"

Como es tradición para todas las familias argentinas e l 8 de diciembre armar el arbolito de Navidad , la modelo y conductora Paula Chaves compartió este ritual con su familia y compartió su decoración en redes sociales . Sin embargo, al mostrar el resultado con sus seguidores, desató una ola de críticas hacia su pino.

En comparación con otras decoraciones que compartieron celebridades del medio, la conductora o ptó por un pino blanco y de pocas ramas , adornado con apenas trece adornos que colgaban.

En la base del árbol, se destacaban las cartas de sus hijos a Papá Noel. En cuestión de minutos, la publicación se llenó de mensajes que cuestionaban cuestionando la simpleza del arbolito:

“¡Qué horrible! Dios mío”, “Ponele voluntad”, y “ Armate un arbolito como la gente ”, fueron algunos de los comentarios más repetidos. Muchos usuarios incluso se burlaron de los adornos: “Parecen los perfumes para el auto” .

El comentario que más se viralizó fue el que comparaba el pino con "un gualicho" o incluso un tuit asociaba al objeto con una patología: “Lloro de la risa, el árbol de Paula Chaves tiene los mil y un TCA ”.

Ante el revuelo y las críticas, Paula Chaves decidió tomarse la situación con humor, compartiendo un nuevo video de su árbol y abriendo una encuesta a sus seguidores con dos opciones : "Lo banco" o "Una mierda".

paula chavez arbol

La explicación de Paula sobre su arbolito de Navidad

La situación también fue tratada en el programa de streaming ,Tapados de Laburo, junto a sus compañeros de Olga .

En la transmisión, la modelo explicó la historia detrás de su elección. Comentó que de niña deseaba un gran árbol debido a que constantemente comparaba el adorno de su hogar con el de sus compañeras. Esta comparación la llevó, en un momento, a comprar "el pino más alto del condado". Sin embargo, tras una mudanza, lo guardó en la baulera y al no tener fácil acceso a la misma tuvo que optar por un plan B.

En su defensa, Paula explicó: “Acá en este programa me enseñaron a ser rara. Me enseñaron a ser distinta”. A pesar de que sus compañeros de trabajo se burlaron de su historia e incluso aseguraron que era "difícil empatizar", la conductora concluyó: “Es una obra de arte”.

A pesar de la gran cantidad de críticas, la modelo también recibió apoyo de muchos usuarios que defendieron su originalidad y practicidad: “Quiero el árbol de Paula! Sencillo, fácil de armar y desarmar, hermoso! Distinta e innovadora y motivadora!”, y otros que simplemente comentaron “La bancamos” y “Me parece espectacular”.