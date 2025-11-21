Migue Granados compartió su particular método para poder perder más de 20 kilos: "Estoy en plan"

Migue Granados inició un nuevo camino al anunciar que quiere bajar de peso y adoptar un método directo para lograrlo. El protagonista de sus propios contenidos se centra en una estrategia simple basada en alimentación liviana y caminatas diarias, y el resultado aparece tras semanas de constancia .

La transición hacia hábitos más estables convive con su exposición mediática en OLGA, lo que acentúa el contraste entre el ritmo laboral y la necesidad de sostener un equilibrio personal . La referencia a la pérdida de más de veinte kilos resume una etapa en la que intenta reorganizar prioridades mientras conserva la frescura que lo caracteriza.

En paralelo, la dinámica familiar aporta un sostén emocional que aparece con fuerza en el cumpleaños número sesenta de su padre, una reunión que consolida la imagen de unión de la familia Granados . La elección de una playa como espacio de celebración, sumada al carácter íntimo del encuentro, refuerza esa sensación de cercanía que se observa en las fotografías difundidas .

Las imágenes muestran a Pablo y Migue posando con remeras diseñadas para la ocasión, con la frase “MIS 60” acompañada por un collage del humorista. Esa escena condensa la complicidad padre e hijo y proyecta una alegría compartida que atraviesa la reunión.

Granados se cansó de los mensajes de Samid y le respondió fiel a su estilo. (Instagram @miguegrana).

La frase de Migue sobre su cambio de hábitos, “Estoy en plan bajar de peso”, y su comentario en tono risueño sobre la rutina de caminar y comer liviano funcionan como registro de un momento en el que asume transformaciones personales y las comparte con su audiencia. La celebración del cumpleaños se convierte en una expresión de afecto colectivo donde cada integrante de la familia ocupa un lugar nítido, y las publicaciones difundidas replican ese tono.

Pablo Granados hizo una campaña para volver a encontrarse con su primer amor Pablo Granados hizo una campaña para volver a encontrarse con su primer amor

Pablo agradeció el entorno que lo acompaña con el mensaje: “¡Gracias a mi hermosa familia por festejar conmigo siempre y a todos los amigos que me escribieron! ¡Gracias por tanto amor!”. El texto confirma su mirada optimista y la importancia que concede a los vínculos cercanos.

La presencia de la pareja de Migue, Cami de los Santos, suma un gesto afectivo con su dedicatoria: “Feliz cumpleaños, amor mío. Nunca voy a poder poner en palabras todo lo que significás para mí. Te amo, me hace feliz verte feliz”. La respuesta de Pablo —“La diosa que me acompaña”— refuerza la armonía del grupo y exhibe un vínculo consolidado.

La reunión incluyó además el saludo de Pata Liberati, madre de los hijos del humorista, quien escribió: “Hermoso todo!!!”. Esa participación evidencia el clima de respeto que sostiene a la familia extendida y permite que convivan en una misma celebración sin tensiones visibles.