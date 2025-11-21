Shakira despide a su sobrino en medio de su gira: "Hay pros y contras de trabajar con la familia"

Shakira se encuentra en medio de su exitosa gira mundial “Las mujeres ya no lloran” y en estos días se vio involucrada en una polémica familiar. La cantante colombiana tomó la decisión de despedir a su sobrino ,Tarik Mebarak, quien formaba parte de su equipo técnico.

Tarik Mebarak, de 25 años es hijo del hermano y guardaespaldas de la artista. La decisión de apartarlo de sus funciones llamó la atención ya que Tarik tenía un rol muy participativo entre los fans e incluso era un rostro muy visible en redes sociales durante el tour.

El joven trabajaba como miembro del crew de producción, el equipo técnico que hace posible la realización de cada concierto. Además, colaboraba en el área de bienestar para los fans, asegurando que la experiencia del público fuera segura y memorable.Por esto su repentina ausencia llamó la atención.

Tarik confesó el origen del problema, admitió que le resultó difícil diferenciar entre el trabajo y la familia: "No me supe manejar en ese ambiente. Eran mis primeras veces con una gira así de loca y hay pros y contras de trabajar con la familia".

El joven aseguró que el ambiente de trabajo era "muy exigente" y que debido a ello, se vivieron momentos incómodos. Sin embargo,lo que más lo afectó fue la incertidumbre sobre su futuro laboral: "Pensé que volvía, pero no me llevaron de nuevo", lamentó.

A pesar de esto, el sobrino de la cantante, mantiene una excelente relación con su tía y sus primos, Milan y Sasha. Agradecido por la oportunidad, pero con deseos de retomar su puesto, hizo un peculiar pedido a sus seguidores:

"Son cuestiones de familia, pero si los fans me quieren en esa gira, vayan a los conciertos de mi tía y pongan en un póster: ‘¿Dónde está Tarik?’, o ‘¡Queremos a Tarik de vuelta!’, entonces ella lo verá y me llamará", destacó.

El mejor momento de Shakira

Mientras tanto, Shakira continúa imparable con su Las mujeres ya no lloran World Tour, que está demostrando ser un éxito a nivel global.

La gira ha superado los 82 espectáculos y ha vendido más de 2.5 millones de entradas. Según datos de Billboard Boxscore, las primeras 64 fechas recaudaron un impresionante total de 327.4 millones de dólares

En Argentina, la artista ha generado tal furor que ha tenido que añadir una fecha final. El show del lunes 15 de diciembre en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba cerrará su paso por el país en 2025, sumando un total de siete conciertos.

Shakira suma fecha en Córdoba

Esta nueva función se agregó después de agotar completamente la presentación del domingo 14 de diciembre. La serie de shows en Córdoba se apoyará en parte de la estructura prevista para sus conciertos en el Estadio Vélez, donde ya agotó las funciones del 8 y 9 de diciembre, sumando un tercer recital para el día 11.