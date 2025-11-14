14 de noviembre de 2025 - 11:40

Los looks de Shakira y sus hijos en el estreno de "Zootopia 2": qué hacen en la película de Disney

La cantante vuelve a darle voz a uno de los personajes principales. En esta oportunidad también Sasha y Milan tuvieron una pequeña participación.

Shakira junto a sus hijos en la premiere de Zootopia 2, habló de su vínculo y sobre el Super Bowl.

Shakira junto a sus hijos en la premiere de "Zootopia 2", habló de su vínculo y sobre el Super Bowl.

Shakira asistió a la premiere de "Zootopia 2" y lo hizo acompañada por sus hijos, Sasha y Milan. Los tres llegaron combinados con outfits lavanda a juego, hablaron sobre la participación de los pequeños en la película animada de Disney y la cantante fue consultada por el Super Bowl de Bad Bunny.

Entradas para Shakira en Córdoba 2025: precios y dónde comprarlas

Los pedidos de Shakira para su show en Córdoba y una posible estadía turística.

Las inusuales exigencias de Shakira para cantar en Córdoba y un "colapso" que entusiasma

Shakira junto a Sasha y Milan
El look de Shakira y la emoción por la participación de sus hijos en Zootopia 2

Shakira, con un vestido al cuerpo lila de manga larga a tono con los trajes y moño del mismo color de sus hijos, explicó a la prensa que el proceso fue completamente distinto al de la primera película.

Cuando hice Zootopia 1 ellos eran chiquititos, no entendían nada. Ahora estuvieron a mi lado durante toda la creación: vieron cómo componía Zoo, cómo ajustaba detalles de Gazelle y hasta opinaron. Son muy opinativos… igual que yo”, declaró a ET.

La artista también confirmó que los chicos no son para nada tímidos, sino que intervinieron activamente y que practicaron y grabaron sus líneas los tres juntos. Y agregó que al verlos actuar se le “cayó la baba”.

En la alfombra roja, Milan definió la experiencia de doblaje como algo que “se siente increíble” y que fue una “gran experiencia”. Sasha, el más entusiasta, confesó que trabajar con su mamá y su hermano le encantó y que le gustaría repetir la experiencia pronto.

Shakira sobre el Super Bowl de Bad Bunny

A la colombiana le consultaron qué opina sobre la elección de Bad Bunny para el show de medio tiempo del Super Bowl 2026. “Estoy muy emocionada por él. Creo que ha hecho tanto por la música latina en todo el mundo”, respondió la cantante.

Sobre si aceptaría participar si el puertorriqueño la invita, dijo que “por supuesto que sí”.

Shakira y Bad Bunny en el Super Bowl 2020.
Bad Bunny fue artista invitado en 2020 cuando Shakira compartió el show de medio tiempo con Jennifer Lopez. La artista recordó ese momento y celebró el presente del cantante y cerró: “Estoy muy entusiasmada por ver qué hará”.

Por Fernando G. Toledo