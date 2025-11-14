Los looks de Shakira y sus hijos en el estreno de "Zootopia 2": qué hacen en la película de Disney

Shakira asistió a la premiere de "Zootopia 2" y lo hizo acompañada por sus hijos, Sasha y Milan . Los tres llegaron combinados con outfits lavanda a juego, hablaron sobre la participación de los pequeños en la película animada de Disney y la cantante fue consultada por el Super Bowl de Bad Bunny .

Las inusuales exigencias de Shakira para cantar en Córdoba y un "colapso" que entusiasma

La colombiana, que regresa a la pantalla grande como la voz de Gazelle , contó que esta segunda entrega fue especial por un motivo clave: sus hijos también trabajaron en la película. Tanto Sasha como Milan participaron como dobladores invitados y le pusieron voz a dos conejitos, hermanos de la oficial Judy Hopps, protagonista de "Zootopia".

Shakira, con un vestido al cuerpo lila de manga larga a tono con los trajes y moño del mismo color de sus hijos, explicó a la prensa que el proceso fue completamente distinto al de la primera película.

“ Cuando hice Zootopia 1 ellos eran chiquititos, no entendían nada. Ahora estuvieron a mi lado durante toda la creación: vieron cómo componía Zoo, cómo ajustaba detalles de Gazelle y hasta opinaron. Son muy opinativos… igual que yo” , declaró a ET.

La artista también confirmó que los chicos no son para nada tímidos, sino que intervinieron activamente y que practicaron y grabaron sus líneas los tres juntos. Y agregó que al verlos actuar se le “cayó la baba ”.

En la alfombra roja, Milan definió la experiencia de doblaje como algo que “se siente increíble” y que fue una “gran experiencia”. Sasha, el más entusiasta, confesó que trabajar con su mamá y su hermano le encantó y que le gustaría repetir la experiencia pronto.

G5r-b1aacAIU-jI

Shakira sobre el Super Bowl de Bad Bunny

A la colombiana le consultaron qué opina sobre la elección de Bad Bunny para el show de medio tiempo del Super Bowl 2026. “Estoy muy emocionada por él. Creo que ha hecho tanto por la música latina en todo el mundo”, respondió la cantante.

Sobre si aceptaría participar si el puertorriqueño la invita, dijo que “por supuesto que sí”.

Shakira y Bad Bunny en el Super Bowl 2020. Shakira y Bad Bunny en el Super Bowl 2020. gentileza

Bad Bunny fue artista invitado en 2020 cuando Shakira compartió el show de medio tiempo con Jennifer Lopez. La artista recordó ese momento y celebró el presente del cantante y cerró: “Estoy muy entusiasmada por ver qué hará”.