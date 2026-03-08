Spaghetti Western se prepara para el Lollapalooza 2026: las palabras de Francisca Figueroa

Para cualquier banda del interior, Buenos Aires suele ser esa "plaza por conquistar" que quita el sueño. Pero para Spaghetti Western , la conquista no fue un asalto, sino una seducción lenta y genuina. El grupo mendocino llega al Lollapalooza para demostrar que la autogestión y el profesionalismo pueden ganarle la pulseada al algoritmo. "Es un motor impulsor para continuar", dice Francisca Figueroa sobre su participación en el festival, cuyas entradas pueden adquirirse en allaccess.com.ar y que también podrá verse por Flow.

La música de Mendoza, en su aislamiento geográfico, siempre latió con una efervescencia a veces difícil de explicar. Fue la cuna del Nuevo Cancionero en los 60 y, décadas más tarde, el epicentro de una "mansa" revolución indie, de la que floreció Spaghetti Western: un proyecto que se erigió no como una banda más, sino como una entidad sonora difícil de clasificar.

No son solo funk, no son solo jazz, no son solo soul. Mutan entre la introspección del folclore y la explosividad del R&B. Lo comprobarán los asistentes al mayor festival de música argentino el próximo 13 de marzo, el día de la apertura. Para Francisca Figueroa, la voz volcánica que guía este barco, el camino no fue un golpe de suerte, sino una construcción de identidad que empezó mucho antes de las luces del Hipódromo de San Isidro.

Es que para entenderla hay que viajar a sus primeros contactos con la música. "Mi primer acercamiento fue gracias al Coro Municipal", recuerda Francisca. "Tuve la suerte de tener padres que me motivaron a cantar con más niños. Y eso cambió muchísimo mi perspectiva de cantar", dice.

Esa formación colectiva dejó una marca indeleble a la hora de saber armonizar su (poderoso) instrumento vocal con otros cantantes e instrumentistas. Y también la inscribió en una genealogía y una geografía particular, atravesada por la música chilena: "Mis primeras referencias musicales fueron de folclore latinoamericano: Mercedes Sosa, Violeta Parra, Silvio Rodríguez, Víctor Jara, Francesca Ancarola, Elizabeth Morris", enumera. Pero eso no se quedó ahí: "Luego mi universo musical también estuvo influenciado por el rock, el R&B, blues en inglés".

Esa colisión de mundos es, en esencia, el ADN de Spaghetti Western, que hoy integran también Tapa Quirós en bajo, Tomás Lazzaro en guitarra, Nahuel Lim en batería y Cristóbal Pithod en piano.

Del manso indie a Buenos Aires

Aunque Francisca ganó un concurso de "primera canción" en 2014, Spaghetti Western (formada al año siguiente) fue su primera experiencia de peso sobre una escenario. Fuimos consolidando la banda en el trayecto", explica Figueroa. "El mayor aprendizaje ha sido el profesionalismo constante en muchas áreas que no son solamente musicales. Producción, estrategias, proyección, conceptos, alineamientos", reflexiona sobre la banda.

Pero trabajar en colectivo tiene sus aristas, y Francisca, quien también lleva una carrera solista, las evalúa. Cuando le preguntamos qué diferencias encuentra entre su trabajo en proyectos grupales y su camino propio, dice: "Principalmente la diferencia está en la autonomía y soberanía de decidir y hacer y decir. Pero el mayor desafío es el ego; en el colectivo se ve muy desafiado y de eso aprendo muchísimo, pero la recompensa es muy gratificante también".

La Oleada Mendocina

Imposible hablar de Spaghetti Western sin mencionar el manso indie, movimiento que eclosionó hace unos ocho años. Bandas como Usted Señalemelo, Mi Amigo Invencible o Luca Bocci abrieron un portal que puso a la provincia en el centro del radar nacional.

-Años después, ¿cómo recordás esa oleada y cómo ves la escena actualmente?

-Esa oleada fue inspiradora. Nos hizo sentir pertenencia nacional. Y eso es fundamental para aspirar a crecimientos significativos y de calidad, sobre todo en una industria que se renueva permanentemente...

-Y justamente la banda viene teniendo un crecimiento importante en Buenos Aires. ¿Han logrado hacerse de un público allá? ¿Cómo viven esa proyección?

-Sí, Buenos Aires siempre es una plaza por "conquistar" para las bandas provincianas de Argentina. Tenemos mucha audiencia en la gran capital y también vemos que hay un público fiel. Va creciendo cada año más y eso nos motiva a seguir trazando un camino que sea genuino.

"Yarará", Lollapalooza y lo que se viene

El presente de la banda está marcado por la introspección. Su último trabajo, el EP conceptual "Yarará", funcionó como un laboratorio de experimentación donde las raíces folclóricas se entrelazaron con narrativas más oscuras y naturales. Y también sirvió de puntapié inicial para una exploración que se ampliará en su próximo disco: sí, a seis años del álbum "Pangea", lanzarán nuevo material próximamente.

Lo cuenta Francisca: "Estamos trabajando en un nuevo disco. Lanzamos 'Yarará', un EP conceptual que nos enseñó muchísimo sobre nuevos géneros de raíz folclórica y también de narrativas nuevas para la naturaleza y la introspección. Ahora trabajamos en un disco de larga duración, con nuestro productor Jerónimo Romero, en Buenos Aires. Cada vez vamos ahondando más en este nuevo contenido, pero que también lleva tiempo para poder lograr los conceptos exactos desde lo musical, lo lírico y espiritual", apunta, sin dar una fecha exacta del lanzamiento.

En la última canción de la banda, "La montaña" (se puede escuchar en Spotify), se percibe un giro hacia lo autóctono. "De pronto puedo ver toda la influencia de la montaña", canta en una parte.

-¿Sentís que hay un acercamiento de la banda a lo folclórico en el último tiempo o siempre estuvo ese gen?

-Sí, es verdad, últimamente nos hemos animado a géneros más folclóricos y todo lo que eso conlleva. Conocer la historia Argentina/ latinoamericana, sus cantores, por qué y para qué se canta. Y toda la gran ramificación de géneros que se extiende a lo largo y ancho de nuestro país y continente.

-Finalmente, ¿cómo se preparan para el Lollapalooza?

-Estamos muy emocionados de representar a Mendoza en este festival de gran envergadura internacional. La noticia ha sido un reconocimiento de tantos años de trabajo, pero también un motor impulsor para continuar profesionales y dispuestos. Además, somos la primera banda con cupo femenino de Mendoza que llega a este festival y estamos emocionadas de lo que significa para nosotras estar allí.