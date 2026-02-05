Aitana se bajó del Lollapalooza Argentina: los motivos de su decisión

La artista española anunció que no participará de los festivales previstos para marzo, incluido el Lollapalooza Argentina. Explicó que la decisión está vinculada a su nueva gira.

Aitana tomó una decisión clave en su carrera musical y sorprendió a sus seguidores al anunciar que no participará de los festivales latinoamericanos en los que estaba prevista su presencia, entre ellos el Lollapalooza Argentina.

El anuncio fue realizado a través de una publicación en sus redes sociales, donde la artista española explicó los motivos de la determinación. “Este año no voy a poder participar de los festivales previstos para marzo”, expresó, al tiempo que agradeció el apoyo de sus fanáticos.

Aitana canceló su show en el Lollapalooza Argentina Aitana canceló su show en el Lollapalooza Argentina. Instagram “Ha sido una decisión difícil, pero necesitaba tomarla para poder enfocarme de lleno en mi gira propia y daros el show que realmente os merecéis”, agregó en la misma historia. El mensaje cerró con un agradecimiento directo a su público: “Gracias por el amor y por entenderme tan bien siempre”.

La cancelación de sus presentaciones en festivales funcionó, a la vez, como anticipo de un ambicioso anuncio: una gira mundial que llevará a Aitana por Estados Unidos, México, Chile, Colombia y una extensa serie de fechas en distintas ciudades de España. Además, confirmó su regreso a la Argentina con un show programado para el 21 de octubre en Buenos Aires.

La grilla del Lollapalooza Argentina La grilla del Lollapalooza Argentina. De este modo, la cantante optó por priorizar los conciertos individuales por sobre los festivales, un formato que suele implicar tiempos de actuación más acotados y limitaciones técnicas que no siempre permiten desplegar el espectáculo completo que los artistas imaginan para sus giras.