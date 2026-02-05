5 de febrero de 2026 - 21:55

Aitana se bajó del Lollapalooza Argentina: los motivos de su decisión

La artista española anunció que no participará de los festivales previstos para marzo, incluido el Lollapalooza Argentina. Explicó que la decisión está vinculada a su nueva gira.

Aitana no se presentará en el Lollapalloza Argentina.

Aitana no se presentará en el Lollapalloza Argentina.

Aitana tomó una decisión clave en su carrera musical y sorprendió a sus seguidores al anunciar que no participará de los festivales latinoamericanos en los que estaba prevista su presencia, entre ellos el Lollapalooza Argentina.

El anuncio fue realizado a través de una publicación en sus redes sociales, donde la artista española explicó los motivos de la determinación. “Este año no voy a poder participar de los festivales previstos para marzo”, expresó, al tiempo que agradeció el apoyo de sus fanáticos.

“Ha sido una decisión difícil, pero necesitaba tomarla para poder enfocarme de lleno en mi gira propia y daros el show que realmente os merecéis”, agregó en la misma historia. El mensaje cerró con un agradecimiento directo a su público: “Gracias por el amor y por entenderme tan bien siempre”.

La cancelación de sus presentaciones en festivales funcionó, a la vez, como anticipo de un ambicioso anuncio: una gira mundial que llevará a Aitana por Estados Unidos, México, Chile, Colombia y una extensa serie de fechas en distintas ciudades de España. Además, confirmó su regreso a la Argentina con un show programado para el 21 de octubre en Buenos Aires.

De este modo, la cantante optó por priorizar los conciertos individuales por sobre los festivales, un formato que suele implicar tiempos de actuación más acotados y limitaciones técnicas que no siempre permiten desplegar el espectáculo completo que los artistas imaginan para sus giras.

Mientras tanto, el Lollapalooza Argentina 2026 avanzará con una grilla cargada de figuras internacionales. El festival se realizará del 13 al 15 de marzo en el Hipódromo de San Isidro y tendrá como headliners a Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator, Chappell Roan, Deftones, Skrillex, Lorde, Doechii, Turnstile, Lewis Capaldi y Paulo Londra, entre otros artistas, con recientes incorporaciones como Ruel y Blood Orange.

