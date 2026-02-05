Dura acusación de Esteban Mirol contra Marixa Balli por sus opiniones sobre la crisis en la industria textil

Marixa Balli apuntó días atrás contra el ministro de Economía, Luis Caputo y se refirió al difícil momento que atraviesa la industria textil argentina, situación que derivó en el cierre de los locales de su marca Xurama en el barrio de Flores. La empresaria y figura televisiva habló sobre el impacto económico que afecta al rubro y se refirió a los dichos del funcionario sobre los altos precios en el país.

El cruce menos esperado: Marixa Balli destrozó a Luis Caputo luego de sus críticas a la industria textil

Marixa Balli cerró los locales de su marca de calzado por la crisis económica: "El 2025 fue el peor año"

Caputo había revelado que compra marcas en el exterior y mencionó que una de sus favoritas es la española Massimo Dutti, declaraciones que generaron gran repercusión.

En ese contexto, y pese a manifestar una postura “apartidaria”, Balli sostuvo: “Sos ministro, trabajás en la política argentina, no podés decir que nunca compraste ropa en la Argentina”. Además, marcó la diferencia entre quienes tienen la posibilidad de viajar al exterior y quienes deben consumir en el mercado local.

El debate sumó un nuevo capítulo cuando el periodista Esteban Mirol estuvo presente en el programa LAM, conducido por Ángel de Brito. Durante su participación, cuestionó las declaraciones de Balli y la acusó de victimizarse.

En un primero momento, Mirtol había enviado mensajes privado al conductor manifestado su enojo con los dichos de la empresaria, luego amplió su postura en el programa en vivo.

“Que hable alguien que tenía un quiosco en La Salada, donde no se pagan impuestos, donde el 90% le compra a talleres clandestinos”, lanzó en el programa.

Esteban Mirol cruzó a Marixa Balli por sus declaraciones sobre la industria textil y terminó peleado con Laura Ubfal.

En su postura coincidió en parte con los dichos de Caputo y sostuvo que muchos consumidores optan por comprar ropa en el exterior debido a los precios locales: "La gente que puede y se va al exterior, efectivamente compra, porque acá es caro”, afirmó.

El periodista amplió sus cuestionamientos al funcionamiento de los locales: “La Salada y Flores, todos los laburantes en negro, no pagan un mango de impuesto”, sostuvo.

A pesar de que aclaró que no defiende al ministro, concluyó con una fuerte frase “¿Qué se hacen las víctimas?. No cierran por el ministro, cierran por incompetentes. Se cansaron de maltratar a los consumidores.

La respuesta de Marixa Bali

Por su parte, Marixa respondió a los dichos del periodista. Durante su participación en el programa A la Barbarrosa, rechazó las acusaciones y puso en duda que Mirol conozca el funcionamiento real de La Salada. Aseguró que en ese predio hay contribuyentes inscriptos y que se pagan impuestos: “Son todos monotributistas o IVA inscripto”.

También negó tener actualmente relación con ese circuito comercial y afirmó que hace años dejó de trabajar allí: “Soy una laburante que me levantaba a las tres o cuatro de la mañana”.

Embed Marixa Balli le respondió a Esteban Mirol por sus comentarios sobre la problemática textil



Marixa Balli le respondió a Esteban Mirol por sus comentarios sobre la problemática textil

En su descargo, Balli sugirió que la agresividad de Mirol podría estar vinculada a una situación del pasado. Relató que hace más de una década solía almorzar en un restaurante, donde la dueña se lo presentó a pedido del periodista.

La participante de Masterchef recordó que la invitó a comer en dos oportunidades: "Le digo 'no, te agradezco'. Además aseguró "La verdad es que lo noto con mucho odio hacia mi persona”.

Luego de las fuertes acusaciones, invitó a verificar la situación laboral de los comercios de Flores ya que no quiere verse involucrada en ese tipo de situaciones: “Que no me meta a mí en un título que no tengo nada que ver”, concluyó.