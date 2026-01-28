Marixa Balli cerró los locales de su marca de calzado por la crisis económica: "El 2025 fue el peor año"

Marixa Balli, empresaria y ahora también figura de MasterChef Celebrity, confirmó el cierre de los locales de su marca de calzado Xurama. La decisión derivó de la compleja situación económica que atraviesa el país, según aseguró.
La empresaria atribuyó la decisión a la baja del consumo y a la compleja situación económica. También anticipó que evalúa cambiar de rubro tras liquidar su mercadería.
Balli es dueña de una marca de zapatos que comercializa de forma mayorista en el centro comercial de La Salada y en la zona de Flores. En ese contexto, explicó el impacto directo de la caída del consumo en su actividad como pyme.
La empresaria detalló que la baja en las ventas la obligó a cerrar su local principal y mudarse a un espacio más pequeño sobre la Avenida Rivadavia, dentro del polo comercial de Flores.
“El 2025 fue el peor año. Imaginate cómo está Flores: cerré el local de la calle Bogotá porque no va nadie. No camina gente, no te compran; el público está de muy mal humor y llega un momento que te agota”, expresó durante una entrevista en el programa A la Barbarossa.
Balli señaló que la situación la llevó a tomar decisiones drásticas sobre su estructura comercial. “Tuve que rescindir todos los contratos. Mantengo empleados, pero desde 2005 hasta ahora no me había pasado algo así”, afirmó.
Además, reveló sus planes a corto plazo y anticipó cambios en su actividad: “Dejé un local chiquito para tener todo en liquidación porque voy a cambiar de rubro”.
Por último, manifestó su deseo de una mejora en el escenario económico y en el consumo: “Espero que en algún momento cambiemos y podamos mejorar, y que la gente se pueda dar el lujo de comprar algo. Ya bajó la venta en Flores, que es el lugar más económico y el polo más importante que tiene la Argentina. La gente, cuando tiene un dinerito, compra y lo disfruta”.