15 de marzo de 2026 - 11:03

Netflix estrena "Peaky Blinders: El hombre inmortal": Un actor critica a la película y revela un final inédito

El actor Paul Anderson reveló que la historia original terminaba con el inicio de la Segunda Guerra Mundial y cuestionó la necesidad de extender la serie al cine.

La película de Peaky Blinders llegará pronto a Netflix. &nbsp;

La película de Peaky Blinders llegará pronto a Netflix.

 

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

La espera para el regreso de los Shelby tiene un sabor agridulce. Mientras Netflix se prepara para el estreno de Peaky Blinders: El hombre inmortal este 20 de marzo, Paul Anderson, el actor detrás del icónico Arthur Shelby, confesó sus dudas sobre el proyecto y reveló detalles inéditos del final que Steven Knight había planeado originalmente.

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Paul Anderson no oculta su descontento. Tras interpretar al mayor de los Shelby durante seis temporadas, el actor considera que la ficción televisiva debería haber continuado un par de entregas más en lugar de saltar a la pantalla grande. Según Anderson, la serie tenía todavía tela para cortar en su formato original y no encuentra una justificación narrativa de peso para el largometraje.

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Sirenas de guerra: el final que Steven Knight descartó

La película, dirigida por Tom Harper, sitúa a Thomas Shelby en una lucha contra los fantasmas de su pasado tras el final de la sexta temporada. Sin embargo, la gran sorpresa para los fanáticos será la ausencia física de Arthur. Aunque el personaje está presente en la trama, no lo veremos en pantalla de la forma en que muchos esperan, una decisión creativa que el propio Anderson calificó como triste pero genial.

La razón técnica detrás de los cambios en el guion final de la saga se encuentra en la evolución del elenco. Originalmente, Knight quería cerrar la historia con Tommy, Arthur y John Shelby escuchando las sirenas que anunciaban el inicio de la Segunda Guerra Mundial en Birmingham. Este mecanismo narrativo buscaba cerrar un círculo perfecto: la banda que nació del trauma de la Gran Guerra vería a sus hijos marchar hacia el próximo conflicto global, simbolizando un ciclo de violencia inevitable.

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Un final diferente debido a la salida de un actor

Sin embargo, la realidad de la producción se impuso a la visión artística. La salida de Joe Cole, quien interpretaba a John Shelby, en la tercera temporada obligó a reescribir el destino de la familia. Al morir su personaje en la cuarta entrega, la idea del trío original frente al estallido de 1939 quedó descartada, forzando a los guionistas a buscar alternativas que finalmente derivaron en la producción de Netflix.

A pesar de sus críticas, Anderson ya vio el filme y lo definió como increíble. El actor reconoce que, más allá de sus preferencias personales, el veredicto final recae sobre los seguidores de la banda criminal. La película cuenta con incorporaciones de peso como Rebecca Ferguson y Barry Keoghan, quienes acompañarán a un Cillian Murphy que se despide de su papel más emblemático tras ganar el Oscar.

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