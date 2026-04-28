"Envidiosa" estrena su cuarta temporada en Netflix: por qué cambió el paradigma de las comedias argentinas

La ansiedad llegó a su fin. Este miércoles 29 de abril, "Envidiosa" estrena su cuarta y última temporada en Netflix , cerrando un ciclo que convirtió la neurosis urbana en espectáculo de masas. Lo que empezó como una comedia liviana, con escenas de terapia de diván, terminó por erigirse en un retrato generacional.

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En este último tramo, la serie protagonizada por Griselda Siciliani lleva a Vicky hacia un territorio que había esquivado con destreza durante tres temporadas: la madurez. La convivencia con Matías (interpretado por Esteban Lamothe) se presenta, en apariencia, como un punto de equilibrio. Esa ilusión se rompe rápidamente con la irrupción de Bruno, el hijo de nueve años de su pareja, cuya presencia instala una variable nueva: la maternidad inesperada.

Ahora, el conflicto exige una toma de posición concreta. Entre la ex de Matías, Nora (una siempre eficaz Julieta Cardinali) y los restos no resueltos de su propia infancia, el personaje se ve obligado a revisar aquello que durante años sostuvo como verdad.

Como si ese frente no fuera suficiente, el pasado vuelve con la forma más tentadora: la posibilidad de una vida distinta. Benjamín Vicuña retoma su papel como Nicolás, el ex que regresa con un proyecto profesional irresistible.

Por qué "Envidiosa" se convirtió en un fenómeno

Pero si algo distingue a "Envidiosa" de otras ficciones similares es su capacidad para capturar un clima de época sin caer en la obviedad. Desde su estreno, la serie generó una conversación sostenida en redes sociales y medios, donde sus escenas se volvieron virales. Supo hablar de una generación atravesada por la autoexigencia, la exposición permanente y la dificultad para construir vínculos estables.

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En ese sentido, el legado de la serie es doble. Por un lado, consolidó a Siciliani en el streaming, y en un registro mucho más exigente en lo dramático que personajes anteriores, como Nina. Por otro, contribuyó a revitalizar la ficción argentina dentro del ecosistema global de plataformas.

El estreno global, como es habitual en la plataforma, estará disponible desde la madrugada de mañana en el país.