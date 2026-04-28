Está en Netflix uno de los mejores thrillers: ganó dos premios Óscar, tiene a un actor polémico y su final es memorable

Un thriller considerado como uno de los mejores de todos los tiempos, con un final que marcó a generaciones, está disponible en Netflix. La producción tiene más de 30 años y ganó dos premios Óscar.
La película sigue a cinco ladrones que deberán unirse en una alianza inesperada cuando un delincuente reconocido los somete a su poderío.
Un thriller considerado como uno de los mejores de todos los tiempos, con un final que marcó a generaciones, está disponible en Netflix. La producción tiene más de 30 años y ganó dos premios Óscar.
“Sospechosos habituales”, la aclamada película de 1995 dirigida por Bryan Singer, llega a la plataforma y le da una nueva oportunidad a quienes nunca la vieron. Con un presupuesto ajustado de apenas 6 millones de dólares, el film se grabó en solo 35 días y logró destacarse gracias a un guion sólido y lleno de giros, escrito por Christopher McQuarrie.
La trama gira en torno a cinco delincuentes que coinciden en una rueda de reconocimiento tras el robo de un camión. Lo que comienza como una situación casual termina convirtiéndose en una alianza peligrosa que los arrastra a un plan mucho mayor, vinculado a la figura de Keyser Söze, un enigmático y temido criminal cuya leyenda atraviesa toda la historia.
La historia comienza con un incendio en un barco en el puerto de Los Ángeles que deja decenas de muertos y un único sobreviviente en condiciones de declarar. A partir de ese hecho, la investigación se reconstruye a través del testimonio de Roger “Verbal” Kint, un estafador de bajo perfil que relata cómo él y otros cuatro delincuentes coincidieron tiempo atrás en una rueda de reconocimiento policial.
Más allá de su narrativa, uno de los puntos más fuertes de la película es su elenco. Kevin Spacey, que en ese momento aún no era una figura masiva, tuvo aquí el papel que cambiaría su carrera y le valió el Óscar como mejor actor de reparto. Ese mismo año también participó en "Seven", consolidándose definitivamente en Hollywood.
Benicio del Toro construyó su personaje con un acento casi incomprensible a propósito, para hacerlo más impredecible. Aparecen también Gabriel Byrne, Stephen Baldwin, Kevin Pollak y un joven Giancarlo Esposito, hoy muy reconocido por la serie "Breaking Bad".
El film también se llevó el premio a mejor guion original, y puso el eje el verdadero motor de la película su construcción narrativa, manejo del suspenso y un desenlace único que se mantiene entre los más recordados de la historia del cine.