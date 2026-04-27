Última oportunidad: se va de Netflix una de las mejores sagas de películas animadas de todos los tiempos

Netflix se prepara para una baja que va a golpear directo a la nostalgia: la saga completa de una de las mejores películas animadas . Con guiños para adultos, cinco de estos filmes infantiles dejan la N roja y, en cuestión de días, estarán disponibles en una plataforma de menor alcance.

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Se trata de Shrek , que dejará la plataforma el próximo jueves 30 de abril. Además de las cuatro películas centrales que siguen al ogro y sus amigos en el reino de “Muy Muy Lejano”, un spin-off también abandona Netflix: “El gato con botas”. A partir de mayo estará solo disponible en Movistar+.

La historia arranca con un ogro solitario que vive tranquilo en su pantano hasta que su mundo se ve invadido por personajes de cuentos de hadas.

Para recuperar su hogar, Shrek acepta rescatar a la princesa Fiona, acompañado por un burro parlanchín. Lo que parece una misión clásica se convierte en una historia que rompe todos los moldes del género.

Shrek 2 (2004)

Tras casarse, Shrek y Fiona viajan al reino de Muy Muy Lejano para conocer a los padres de ella. Allí, el ogro deberá enfrentarse al rechazo de la realeza, a un Príncipe Encantador muy distinto al esperado y a la inolvidable Hada Madrina.

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Shrek Tercero (2007)

Con el rey enfermo, Shrek es señalado como heredero del trono, algo que claramente no desea. Para evitarlo, emprende un viaje en busca de Arturo, el verdadero sucesor.

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Mientras tanto, el Príncipe Encantador intenta tomar el poder. La película profundiza en el crecimiento del personaje y su resistencia a los roles impuestos.

Shrek: Felices para siempre (2010)

En esta última entrega, Shrek atraviesa una crisis personal y hace un trato con Rumpelstiltskin que altera completamente su realidad. De pronto, vive en un mundo donde nunca conoció a Fiona.

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El gato con botas (2011)

El carismático personaje que se robó todas las miradas en Shrek 2 tiene su propia aventura. La historia sigue sus orígenes y su alianza con Kitty Patitas Suaves y Humpty Dumpty en la búsqueda de las habichuelas mágicas.

Un fenómeno que se renueva en otra película próxima a estrenar

Shrek está a punto de estrenar su quinta película Shrek está a punto de estrenar su quinta película gentileza

La salida de la saga de Netflix se da, además, en un contexto donde la franquicia sigue vigente: Shrek 5 ya está en desarrollo y tiene fecha de estreno prevista para 2027.