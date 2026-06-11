La serie francesa de Netflix sobre un genio de las matemáticas: da un giro inesperado y tiene 8 capítulos cortos

Un hombre con un talento excepcional para las matemáticas acepta hacerse pasar por profesor para evitar terminar en la cárcel. Así inicia la nueva serie francesa disponible en Netflix que lidera lo más visto por su historia original y capítulos cortos.

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"El profe", una miniserie creada por François Uzan que combina comedia, intriga y situaciones inesperadas alrededor de un hombre con una inteligencia excepcional para los números, pero con una vida marcada por los problemas y las decisiones desesperadas.

Con apenas ocho episodios de entre 30 y 45 minutos cada uno, la serie mantiene un ritmo ágil que permite verla en pocos días o maratonearla el fin de semana.

La historia sigue a Eddy, un hombre con un talento extraordinario para las matemáticas que también arrastra un pasado complicado . Su habilidad para resolver problemas numéricos contrasta con los conflictos personales que lo ponen al borde de terminar en prisión.

"El Profe", la nueva serie francesa de ocho episodios disponible en Netflix.

"El Profe", la nueva serie francesa de ocho episodios disponible en Netflix.

Para evitar ese destino acepta infiltrarse en una institución educativa haciéndose pasar por profesor. Su objetivo real no es enseñar, sino acercarse a una persona vinculada con una investigación criminal, aunque la convivencia diaria con alumnos y colegas terminará modificando sus propios planes.

Mientras intenta ocultar quién es realmente, deberá improvisar clases, enfrentar situaciones inesperadas y construir vínculos que lo obligarán a replantearse muchas de sus decisiones.

Embed - EL PROFE | SERIE TRAILER ESPAÑOL | 23 Abril/26 - NETFLIX

La serie también aprovecha el contraste entre el mundo del delito y el ambiente escolar para generar situaciones desopilantes, al mismo tiempo que profundiza en la evolución emocional de su personaje principal.

El elenco de "El profe" está encabezado por Alexandre Kominek y Laurence Arné, acompañados por Leslie Medina, Joséphine de Meaux, Bérangère McNeese, Yannik Landrein, Jean-Claude Muaka, Sabrina Ouazani, Fred Testot y Gustave Kervern, quienes dan vida a los distintos personajes que forman parte de esta comedia francesa disponible en Netflix.